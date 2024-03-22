Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular kondisyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor'un savunma oyuncusu Ziya Erdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Fatih Karagümrük karşılaşmasını iyi bitirip bir an önce güvenli bölgeye çıkmak istediklerini belirten Ziya, "Takımlar puan olarak çok yakın. Bu sezon ligin beşincisi ile son sıra arasında oyun anlamında bir fark yok. O gün kim çok istiyorsa kim motiveyse o kazanıyor. Biz bir an önce puanları kazanıp güvenli bir yerde ligi bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Takım olarak ligden düşmeyi akıllarının ucundan bile geçirmediklerini dile getiren Ziya Erdal, "Kalan maçlarda puanların hepsine talibiz. İnşallah ligi iyi bir yerde bitiririz.” dedi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara da değinen Ziya, "Karşılaşmalarda atılan cisimleri kesinlikle tasvip etmiyorum. Bazı maçlarda maçın tehir olmasına neden olacak kadar yabancı cisim atılıyor. Devamlı atıldığı zaman da sporcu sağlığı ve oyun sağlığı anlamında sıkıntı doğruyor.” ifadelerini kullandı.