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Sivas temsilcisinde Kasımpaşa maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunurken, golcü oyuncu Mustapha Yatabare ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Demir Grup Sivasspor ise ligde yaptığı 32 maçın 10'nu kazandı, 7'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Sivas ekibi, ligde 37 puanla 11. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 34 puanla 15. sırada yer alıyor.

La Liga'da Barcelona şampiyon oldu

La Liga'da Barcelona şampiyon oldu

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 'in 34. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

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