Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Organizasyona aynı turdan katılan TÜMOSAN Konyaspor ise sırasıyla Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri 3-0 ve Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Türk atletler, Balkan 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası'nda 3'ü altın, 12 madalya kazandı

Türk atletler, Balkan 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası'nda 3'ü altın, 12 madalya kazandı

Kupaya 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, bu turda Artvin Hopaspor'u 4-0, 4. turda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.