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Giresunspor, kulübe destek için bağış etkinliği düzenleyecek

Giresunspor, kulübe destek için bağış etkinliği düzenleyecek

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

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