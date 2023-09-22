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Mağduriyet yaşadıklarını belirten Çaldıran, "Ahırımız, samanlığımız, hayvan yemleri su içinde kaldı. Çok perişan haldeyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Hasan Çaldıran'ın oğlu Ali Fuat Çaldıran, AA muhabirine, tohumların ve büyükbaş hayvanlarının su içinde kaldığını söyledi.

Bilgi verilmesi üzerine hatta gelen suyun kesildiği olayda Çaldıran'ın ahırı ve samanlığında hasar oluştu.

Borudan akan su, Hasan Çaldıran'a ait evin bahçesi ile samanlık ve ahıra doldu.

Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine inşa edilen Pusat-Özen Barajı'nın Fatih Mahallesi'nden geçen sulama hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

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