Her yüzü bir tuval, her rengi bir hikâye olarak gören makyaj sanatçısı; güzelliği yalnızca dış görünüşte değil, insanın iç dünyasında arıyor. Kendi yolunu ablalarından devraldığı fırçalarla çizen, yıllar içinde hem tekniğini hem de duygusunu ustalıkla harmanlayan başarılı isim Mesut Özuzun; doğallığın gücüne inanıyor. “Bir kadını olduğundan farklı hale getirmek değil, içindeki ışığı ortaya çıkarmak benim işim” diyen sanatçı, makyajı bir sanat formu olarak görüyor. Kamera önünde yaptığı programlarla da bu sanatı daha geniş kitlelere ulaştırırken, güzelliğin kalpten başladığını bir kez daha hatırlatıyor.

Makyaj sanatçısı olmaya nasıl karar verdiniz? Bu yolda sizi en çok etkileyen an neydi?

Benim iki ablam da bu işi yapıyordu. Kendi salonumuz var. Onlar hala devam ediyor. Ben de onlardan işi görerek sevdim. Üniversitede de güzellik ve Bakım Hizmetleri bölümünü okudum. Birincilikle bitirdim. Böylelikle bu sektöre adım atmış oldum

Gittiğin yoldan memnun musun?

Her sektörde olduğu gibi bu sektörün de kendi içinde zorlukları var. Bu sektörde yer edinebilmek de o yeri koruyabilmek de büyük bir mücadele gerektiriyor. Hayat da böyle bir şey, olmak istediğin her şey için bir mücadele etmek zorundasın. Ben de burada olmaktan mutluyum. Çünkü zorluğu kadar keyifli yanları da var. Çok severek yapıyorum.

Makyajı sizin için bir “sanat” haline getiren şey nedir?

Bence reklerin bir aradaki uyumu. Ben biten bir makyaja baktığımda huzuru hissederim. Güzel bir tabloya bakıyor gibi dinlenirim. Tertemiz bir cilt varsa, makyaj geçişleri uygunsa sanat inşa etmişin demektir.

Sizce güzellik nedir? Makyaj bu tanımın neresinde duruyor?

Güzellik sadece dıştan görünen bir şey değildir. Kalbi güzel olmayan birine altın da sürsen o enerji olarak iyi hissetmeyecektir. Güzellik benim için bir pakettir. Makyaj görsel olarak önemli bir silahtır. Doğru kullanıldığında mükemmel sonuçlar doğurur.

Makyajın doğal güzelliği etkilediğini düşünüyor musunuz?

Ben yıllarca hiçbir kadını olduğundan farklı bir hale getirmeden doğal güzelliği yakalamak için uğraştım. İnsanların güzel taraflarını ortaya çıkarırım. Günümüzde makyajla insanları bambaşka bir hale getiren insanlar var. Ben doğru bulmuyorum. Bunun etik olup olmadığını sorgulamalıyız.

İçinizden geldiği gibi programını yapmaya başladınız. Birçok ünlüye kamera karşısında makyaj yapıyorsunuz. Programı biraz anlatır mısınız?

Program çok güzel yorumlar alıyor. Gelen sanatçılar benimle birlikte emek verdiğinde çok mutlu oluyorum. Benim hayatımda da iyi bir deneyim. Güzel iş birlikleri geliyor. Kendi işimi çok keyif alarak yapıyorum. Bu süreçte yer alan herhangi biri bu röportajı oluyorsa teşekkürlerimi iletiyorum.

Programla ilgili hedefleriniz nedir?

Güzel bir giyim markasıyla işbirliği yapacağız. Orada her satılan üründen bir tane zeytin ağacı hediye edilecek. Program temelinde tema vakfına 100 adet fidan bağışında bulunuldu. Bir işe yarıyor olmak iyi hissettiriyor.

Günümüzde çok makyaj programı yapanlar var. Sen onlarla iletişim halinde misin?

Bazılarını birebir tanıyorum, bazılarını isim olarak biliyorum. Başarılı bulduklarım da var, ama birçoğu kaostan beslenerek dedikodu programına dönüştürüyorlar. Bilinirliklerini orada devam ettiriyorlar. Ben mutlu, keyifli bir program çıkartıyoruz. Kolaysa kavga gürültü olmadan böyle bir program yapsınlar.

Birçok ünlü isimle çalıştınız. Ünlülerle çalışmak zor mu?

Bazı insanların karakterleri zordur. Bir dergi çekimine gittiğimde herkese laf atan, bana bakmayın, işinizi doğru yapın gibi bir üslupla çalışan oyuncu vardı. Onun enerjisinden elektrikler patladı. Set bittiğinde hepimiz kaçtık.

Hiç çileden çıktığınız anlar oluyor mu?

Program hazırlığında çok çıldırdığım an oluyor. Ön hazırlık süreci yorucu. Bir dakikalık video dediğimiz şey büyük bir emekle ortaya çıkıyor.

Bir kadın makyaj yaparken en çok neye dikkat etmeli?

- Ten makyajına dikkat etmeli. Temiz ve ışıldayan bir cilt en önemlisidir.bu yıl yeni sezona baktığımızda glow dediğimiz türler, glam görüntüler her zaman modadır.

Bu yılın tonu hangi renk?

Makyajda her yılın tonu birbirine çok yakın. Herkesin sevdiği toprak renkleri oluyor.

Her yüz size bir tuval gibi mi gelir? İlk baktığınızda neye odaklanırsınız?

Evet, ama bazı günler bunu daha çok hissediyorum. Keyfim yokken bile bir modele makyaj yaparken resim yapar gibi yapıyorum. Canım sıkkın olduğu zaman elimdeki fırçayı fırlatasım geliyor, ama yapamıyorum.

Bir insanın makyajla aynaya bakınca kendini yeniden keşfetmesine şahit olduğunuz bir anı bizimle paylaşır mısınız?

Makyaj bittiğinde, o kadın aynaya baktığındaki mutluluğunu ben gözünden görüyorum. O güzellikte kendi katkımı gördüğümde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı hissiyle doluyorum.

Size göre bir makyaj sanatçısını “iyi” yapan şey teknik mi, duygu mu?

İkisinin de bütün olması lazım. Ben teknik olarak çok iyi biliyorum, ama görsel zekan olmazsa iyi bir makyaj çıkmayabilir.

Toplumda makyajın yanlış anlaşıldığını düşündüğünüz konular var mı?

Evet, ben ilk mesleğe başladığım zamanlar algıda seçicilik oluşuyordu. O zaman kadınların eyelinerlarına bakıp, içimden düzeltme isteği gelirdi. Doğru maskara, allık kullanımı olmuyor. Eskiye oranla daha bir düzeldiğini düşünüyorum. Özellikle spikerlere çok ağır makyaj yapılıyor.

Bir gün size “artık sadece bir kişiye makyaj yapabilirsin” deseler, kimi seçerdin?

Aslıhan Kapanşahin.