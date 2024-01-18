Haber: Damla Oya Erman

2011'de piyasaya sürülen orijinal Skyrim'in geliştirilmiş versiyonu olan Special Edition, 2016'da PC, PS4 ve Xbox One için çıktıktan sonra Nintendo Switch, PS5 ve Xbox Series X'e de taşındı.

Bethesda, oyuna olan desteğini sürdürüyor ve geçtiğimiz yılın sonunda Mods ve Creation Club menülerini birleştiren önemli bir güncelleme getirmişti.

Yapılan son güncelleme, denetleyici kullanımında bazı değişiklikler ve çeşitli hata düzeltmeleri içeriyor. Denetleyici kullanıldığında sağ analog çubuğun artık sadece açıklama alanına özgü olduğu belirtiliyor ve arama işlemi artık "A" tuşuna bağlı, Sağ Tetikleyici değil. Ayrıca, menü öğelerinin "zıplama" sorunu, indirme çubuğunun düzgün render edilmemesi gibi birçok hata ele alındı.

Bu güncelleme, platforma özel bazı düzeltmeler de içeriyor. Örneğin, Epic Games Store üzerinde oynayanlar, Creation Credits'in kullanıcının hesabında görüntülenmesini sağlayan bir sorunun çözüldüğünü fark edecekler. PlayStation sürümünde Creations ekranıyla ilgili çökme sorunları ele alındı, Xbox kullanıcıları ise Survival Mode veya Goldbrand indirmeye çalışırken ana menüye atılma sorunuyla karşılaşmamalılar.

Bu güncelleme, önceki ayın güncellemesinden kaynaklanan sorunları düzeltmeye odaklanmış gibi görünüyor. Ancak, her güncelleme kendi sorunlarını da beraberinde getirebilir. Skyrim - Special Edition oyuncuları, yeni güncellemeyi indirerek Creation içeriğiyle daha sorunsuz bir deneyim yaşayabilirler.