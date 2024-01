Haber: Damla Oya Erman

Percy (Walker Scobell), Annabeth (Leah Jeffries) ve Grover (Aryan Simhadri) Las Vegas'a doğru yol alırken, ünlü Lotus Hotel and Casino'ya adım atıyorlar. Burası, Rick Riordan'ın Percy Jackson kitaplarındaki bu mekana dair bilgilere sahip olan hayranların belirli bir favori karakterin görünme ihtimalini umdukları bir nokta. Peki, gerçekten oldu mu?

Not: Percy Jackson kitapları için hafif spoilerlar içerebilir.

Nico di Angelo, Percy Jackson'ın altıncı bölümünde görünüyor mu? Kısa cevap — hayır, görünmüyorlar!

Uzun cevap — "We Take a Zebra to Vegas" bölümünde Percy ve arkadaşları Las Vegas'a gittiklerinde, kumarhanede bulunan bazı çocuklar ve gençler olmasına rağmen, bölüm bu karakterlere odaklanmıyor veya onları vurgulamıyor. Sadece arka planda beliriyorlar.

Ancak, başka önemli bir karakteri görmeyi başarıyoruz: Hermes (Lin-Manuel Miranda tarafından canlandırılan), Percy ve Annabeth ile uzun bir konuşma yapıyor. Bu, Hermes'in Percy Jackson kitaplarının ikinci bölümü olan "The Sea of Monsters"da görünmediği için dizinin bu kısmı yeni. (Ayrıca, Grover eski bir satir arkadaşı olan Augustus ile karşılaşıyor, ki bu bir kitap karşılığına sahip değil.)

Genel olarak, bu bölüm kitaptaki karşılığından çok farklı bir şekilde gelişiyor. Percy Jackson serisinin ilk kitabı olan "The Lightning Thief"in ilk bölümünde Percy ve arkadaşları, başlangıçta kumarhaneyi keşfeder ve mitolojinin lotus yiyenleri tarafından tasarlanmış olan kumarhanenin tuzaklarına düşerler: Her şeyi bırakıp narkotik, zevk veren lotus çiçekleri yemeye başlayan lotus yiyenler tarafından tasarlanan kumarhane, seyahat edenlere asla ayrılmak istemeyecekleri hedonistik zevkler sunar.

Üçlü, kumarhanenin eğlenceli arcade oyunlarına kapılır: Annabeth özellikle kitapları 12 yaşındayken okuduğumda en cool şey gibi gelen 3D şehir kurma simülasyonu ile çok zaman geçirir. Percy, arkadaşlarını ve etrafındaki anakronik kıyafetleri fark etmeden önce, oyun arkadaşlarından birinin çok eski bir argo kullanmasına dikkat etmez. Grup, kumarhanede beş gün kaybeder.

Ancak dizide Grover, Lotus Hotel and Casino'nun ve lotus yiyenlerin bağlantısını oldukça hızlı bir şekilde fark eder. Diğerlerine, kumarhanede hiçbir şey yememelerini söyler, ancak bu sefer lotusun aromasının havada olduğu ortaya çıkar. Arkadaşlar yine birkaç gün kaybeder, ancak bu sefer durumun farkında ve tür bilinçli olurlar.

Kitap farklılıkları hakkında yeterince konuştu. Peki di Angelos nerede?

Üretim ekibinin, Percy Jackson and the Olympians'ın muhtemel üçüncü sezonundan bu kadar uzakta bu iki karakteri cast etmeye karar vermesi pek olası değil — özellikle de Nico'nun, serideki rolünün ne kadar büyük olduğunu düşünürsek. Ana üç karakterin cast edilmesiyle ilgili gürültüyü düşündüğümüzde, Rick Riordan'ın Nico'nun ilk görünümünü büyük bir olay haline getireceğinden eminim ve bunu kısa bir cameo olarak sadece eklemeyecek.

Ancak di Angelos'un, dizi içinde küçük bir görünümü var gibi! İlk bölümde Percy'nin annesi Sally (Virginia Kull), Montauk'tan dönüşte bir yerden sandviç alacağını söylüyor ve bu yerin adının di Angelo's olduğunu belirtiyor. Altyazılar "D'Angelos" olarak yazılmış, "di Angelos" değil, ama yine de. Bu, gözleri (veya kulakları) açık hayranlar için küçük bir ipucu.

"We Take a Zebra to Vegas" şu anda Disney Plus'ta yayında. Percy Jackson and the Olympians'ın yeni bölümleri, Disney Plus'ta çarşamba günleri yayınlanıyor.