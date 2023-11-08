Eruslu Sağlık'ın bebek bezinden ıslak havluya kadar hijyen ürünleri alanında üretim yapan markası Sleepy, sektöründe kendini geliştirerek Türkiye'den sonra dünya genelinde de pazar payını büyütüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerine 2004'te başlayan ve Avrupa'nın en büyük üreticilerinden birisi haline gelen Eruslu Sağlık, yüzde 100 yerli sermaye ve üretimle Sleepy markasını yükseltmeye devam ediyor.

Bebek bezi başta olmak üzere hijyen ürünleri ve bileşenlerini üreten Eruslu Sağlık, 2016'da kendi markası olan Sleepy ile Türkiye pazarına güçlü bir giriş yaptı. Türkiye'nin saf suyla dokunmuş ilk bebek bezini üreten Sleepy, kısa zamanda anne ve babaların beğenisini kazanarak bebek bezi pazarında en çok satan marka oldu.

Sleepy, saf ve doğal içeriklerle ürünlerini geliştirerek, sadece tüketici beklentilerini değil, sektörünün ürün ve üretim anlayışını da büyük ölçüde değiştirmeyi hedefliyor.

Sleepy, 100'ü aşkın ülkeyle dünya pazarında

Sektöründe birçok yabancı kökenli marka ile rekabet eden Sleepy, araştırma şirketi NielsenIQ'nun pazar verilerine göre, kısa zamanda Türkiye'nin bir numaralı markası haline geldi.

Bu süreçte ürünlerin niteliği ve kalitesi kadar çeşitliliğine de yatırım yapan Sleepy, ıslak havlu, kadın pedi ve yetişkin hasta bezinin yanı sıra sıvı sabun, evcil hayvan bakım ürünleri ve yüzey temizlik havlusu çeşitlerini de ürün portföyüne katarak sektöründe hızla ilerlemeye devam ediyor. Sleepy ürünleri, dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde güvenle kullanılıyor.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında global marka olma yolunda

Sektöründe Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden birine sahip olan Sleepy, 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Şirket, yeni ürün yatırımlarıyla Cumhuriyet'in ilk yüzyılında olduğu gibi ikinci yüzyılında da dünya pazarında büyümesini sürdürmeyi ve tüketiciye yeni ürünler sunmayı hedefliyor.