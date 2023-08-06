LÜBLİYANA AA- Golob, selin ardından yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkenin batı, kuzey ve orta kesimlerinde meydana gelen selin sebep olduğu hasarın 500 milyon avroyu aşabileceğini ifade etti.

"Slovenya'nın tarihinin en kötü doğal afetle karşı karşıya olduğunu ve ülkenin üçte ikisinin ani sellerden etkilendiğini" kaydeden Golob, altyapının yanı sıra binlerce ev ve işyerinin hasar gördüğünü ve bu bölgelerde mahsur kalan vatandaşların helikopter ve botlarla tahliye edildiğini söyledi.

Slovenya ordusu kurtarma çalışmalarına katıldı

Slovenya Haber Ajansının (STA) haberine göre, çok sayıda araç sular altında kalırken, ülkedeki bazı ana yollar sel nedeniyle kapatıldı ve birçok köprü çöktü.

Slovenya ordusu sahadaki kurtarma çalışmalarına katıldı ve kuzeyde ulaşımın tamamen kesildiği bölgelere vardı.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise sellerde 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkedeki yabancılara uyarı

Slovenya Çevre Ajansı tarafından dün yapılan açıklamada, ülkenin batı, doğu ve orta bölgelerinde şiddetli yağışın sele sebep olduğu ve yağışların etkisini sürdürmesi beklendiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, başkent Lübliyana'nın kuzeyinde şiddetli yağışlardan dolayı "olağanüstü hal" ilan edildiği kaydedilirken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılmıştı.

Slovenya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bugün Slovenya'da 'Ulusal Sel ile Mücadele Eylem Planı' etkinleştirildi. Slovenya'daki büyükelçiliklerden vatandaşlarını iletişim kanalları aracılığıyla ülkedeki durum hakkında düzenli olarak bilgilendirmelerini istedik." ifadelerine yer verilmişti.

Paylaşımda ayrıca, "Slovenya'da bulunan yabancı vatandaşların, özellikle nehirler ve diğer su birikintileri yakınlarındaki riskli bölgeleri derhal terk etmeleri gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Slovenya'ya seyahat etmeyi planlayan herkesin, ülkedeki ve bölgedeki durumu düzenli olarak kontrol etmesi tavsiye ediliyor." ifadeleri kullanılmıştı.