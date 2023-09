Haber: Mert Osman Erman

Grubun yöneticisi, Harwell'in önceki günlerde karaciğer yetmezliğinin son aşamalarında olduğunu ve yaşamının son anlarını evinde aldığı bakımla geçirdiğini söylemişti.

Robert Hayes adlı yönetici, Harwell'in Idaho'daki evinde ailesi ve arkadaşları tarafından çevrili olarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Smash Mouth, 1990'ların ve 2000'lerin birçok hit şarkısına imza atmıştı, bunlar arasında "All Star", "Walkin' on the Sun" ve "I'm a Believer" bulunuyordu.

Hayes ayrıca "Steve, yüzde 100 tam gaz bir hayat yaşadı. Evrenin üzerinde parlarken sonra tükenmeden önce." dedi.

Harwell, 2021 yılında fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları nedeniyle gruptan emekli olmuştu.

Alkolizmle mücadele eden müzisyen, 2013 yılında kalp rahatsızlığı olan kardiyomiyopati teşhisi kondu; ardından hafızasını ve konuşma yetisini etkileyen nörolojik bir durum teşhisi aldı.

Ancak Smash Mouth'dan ayrılma kararını son olarak New York'un kuzeyindeki bir gösteride sarhoş görünmesinin ardından verdi, burada sözlerini mırıldanırken ve izleyicilere bağırırken kamerada görüntülendi.

Smash Mouth'ün uzun süredir yöneticisi olan Robert Hayes, şarkıcının uzun bir ömrü olmadığını ve nişanlısı ve hospis bakımıyla ilgilendiğini 3 Eylül'de Amerikan medyasına doğruladı.

1967 yılında Kaliforniya'da doğan Harwell, müzik kariyerine rap grubu F.O.S. (Freedom of Speech) ile başladı, grup seslerini Chuck D ve Public Enemy'nin örnek ağırlıklı ritimlerine dayandırıyordu.

İlk single'ları "Big Black Boots" için yerel radyo desteği almalarına rağmen, Harwell, Dr. Dre ve Snoop Dogg'un oyun değiştiren çalışmalarını duyduğunda rapın sesinin değişeceğini sezerek gruba son verdi.

Alternatif rock'a sapma yaparak eski arkadaşı davulcu Kevin Coleman ile jam yapmaya başladı ve daha sonra Greg Camp ve Paul De Lisle ile birlikte Smash Mouth'u kurdu.

Pop, ska, surf ve punk türlerini harmanlayarak, 60'lardan gelen retro etkilerle, Walkin' On The Sun gibi erken bir hit yarattılar, bu şarkı Billboard'ın modern rock listelerinde bir numaraya yerleşti ve debut albümleri "Fush Yu Mang"i Top 40'a soktu.

Bazı eleştirmenler gruplarına tek hitlik olarak baksa da, Smash Mouth ikinci albümleri Astro Lounge ile 1999 yılında onları yanılttı.

Albüm, üç kez platin plak kazandı ve "Can't Get Enough of You Baby" ve son derece çekici "All Star" gibi hitleri içeriyordu - ki Rolling Stone dergisi bu şarkının "aniden dünya üzerinde 20 yıl boyunca büyülenmiş" olduğunu söyledi.

Harwell, ikinci albümü grubun debut albümünden daha çok tercih ettiğini belirtti: "Şarkılar daha dağılmış, daha yavaş ve öfkeli değil," dedi 1999 yılında verdiği bir röportajda.

Onun ayırt edici, hırçın rap-şarkı söyleme sesi hemen tanınır bir haldeydi ve Smash Mouth'un şarkılarından birkaçı viral hitler haline geldi.

Camp tarafından yazılan "All Star", Shrek filminde yer aldıktan sonra ikinci bir kez hit oldu (grup ayrıca Monkees'ın "I'm A Believer"ını kapan jenerikler için coverladı) ve Mario parodisi dahil birçok meme'e ilham verdi, ve Harwell'ın açılış sözlerini çeşitli talihsizliklerle karşılaşan insanların videolarıyla senkronize eden bir TikTok trendi.

Şarkının çevrimiçi popülerliği hakkında "Başta tuhaf bir durumdu ve biraz tedbirli ve dirençliydik," dedi 2017 yılında Polygon'a verdiği bir röportajda. "Ancak daha fazla içine girdikçe ve ona odaklandıkça 'anladık'. Ve dürüst olmak gerekirse, şarkının satışlarını gerçekten artırdı."

Grup, aynı ölçekte bir hit elde edemedi, ancak sonraki albümleri "Smash Mouth" (2001), "Get the Picture?" (2003), "Summer Girl" (2006) ve "Magic" (2012), parlayan pop melodileri için devam eden bir yetenek gösterdi.

Harwell, 2001 yılında yeni doğan oğlu Presley'in akut lenfositik lösemi komplikasyonları nedeniyle ölümüyle kişisel bir trajedi yaşadı. Müzisyen, iddiaya göre oğlunun adıyla bir tıp araştırma fonu kurmaya yardımcı oldu.

On yıl sonra, Harwell, 24 yumurta yemeye cesaret ederek bir çocuk hastanesi için 15.000 dolar topladı.

Ancak kendi kötü sağlığı ve alkol kötüye kullanımı yıllar boyunca birçok performansa etki etti.

2016 yılında Illinois'deki bir müzik festivalinde sahnede çöktü.

. Bir sonraki yıl, Memphis'teki bir gösteri, soundcheck sırasında nefes almakta zorlandığı için iptal edildi. Ve 2018 yılında Avustralya'da bir gösteri sırasında ortasında rahatsızlandı ve sahneden ayrılmak zorunda kaldı - grup onsuz devam etti.

2020 yılında Güney Dakota'daki bir motosiklet rallisinde Covid-19'ün ciddiyetini reddetti. Ralli daha sonra Sağlık Ulusal Enstitüsü tarafından bir süper bulaşıcı etkinlik olarak ilan edildi ve Smash Mouth, orada sahne aldıkları için nefret postası aldıklarını söyledi.

Aynı yıl, o dönemin nişanlısı Esther Campbell, TMZ'ye göre ona karşı bir uzaklaştırma kararı aldı.

2021 yılında emekliliğini duyururken, Harwell şunları söyledi: "Fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarımla mücadele etmek ve sizi önümüzdeki bir kez daha önünde görmek için çok sıkı çalıştım, ama sadece yapamadım."

Grubun yöneticisinin açıklaması şunları ekledi: "Steve, pop yıldızlığının zirvelerine ulaşma konusundaki kararlılığı ve coşkulu azmi, korkusuzca gözü pek bir hedef belirleme cesaretiyle hatırlanmalıdır.

"Ve müziğe sınırlı deneyimi ile ulaştı bu nedenle başarıları daha da dikkate değer kılıyor.

"Tek araçları onun engellenemez cazibesi ve karizması, korkusuzca gözü pek bir hedef belirleme cesareti ve kral boyutlu cesaretiydi.

"İyi geceler Heevo Veev. Hedeflere ulaşmak için çabaladığını ve sihirli bir şekilde hedefine ulaştığını bilerek huzur içinde dinlenecek. Onu tanıyan ve sevenler tarafından büyük özlemle anılacak."

Smash Mouth'un kadrosu yıllar içinde birkaç kez değişti - basçı Paul De Lisle, tek orijinal üye olarak kaldı - Zach Goode, Harwell emekli olduğunda baş vokalist olarak göreve başladı.