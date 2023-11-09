Ankara

Sofya Opera ve Balesi, "Bulgaristan Türkiye'yi Kutluyor: Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun" isimli turne kapsamında Türkiye'deki ilk opera temsillerini Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde gerçekleştirdi.

SOBH tarafından sahnelenen İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Tosca operasının gösterimine çok sayıda davetli katıldı.

Bulgaristan Kültür Bakanlığının desteğiyle Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince organize edilen turne kapsamındaki program, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlendi.

Söz konusu etkinliğin geliri, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelere yardım için bağışlanacak.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, opera öncesi yaptığı konuşmada, "Opera turunun ilham kaynağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı vizyoner ve Bulgaristan'ın dostu Mustafa Kemal Atatürk'tür." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün Sofya'da askeri ateşe olarak görev yaptığı yıllarda, kentin kültürel yaşamına aktif olarak katıldığını söyleyen Tcholakov, bugün sergilenen performansın Atatürk'ün Sofya yıllarındaki izlerine duygusal ve sembolik bir yolculuk olduğunu dile getirdi.

Tcholakov, "2023 yılı Türkiye Cumhuriyet'i için olduğu kadar Bulgar-Türk dostluğu açısından da son derece sembolik bir yıl. Birlikteydik, birlikte benzeri görülmemiş siyasi bir diyalog ve ticari ekonomik işbirliği seviyesine ulaştık. Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının 10. yıl dönümü vesilesiyle hep birlikte kutlama yaptık." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında iddialı bir kültür sezonu inşa edildiğini söyleyen Tcholakov şunları kaydetti:

"Dostlar, sadece sevinçlerde ve başarılarda değil, aynı zamanda üzüntülerde de birliktedirler. 6 Şubat akşamı Adana Havalimanı'nda ve takip eden günler ve haftalarda da birlikteydik. Kurtarma birliklerimiz yıkıcı depremden etkilenen bölgelerde, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından meslektaşlarıyla birlikteydi. Böyle olması gerekirdi, dost kara günde belli olur."

Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri

Plamen Kartalov tarafından yönetilen operanın müzik direktörlüğünü Bulgaristan ve Türkiye çifte vatandaşlığına sahip Sunay Muratov üstleniyor.

Kadroda "Floria Tosca" rolünde Radostina Nikolaeva, "Mario Cavaradossi" rolünde Kostadin Andreev ve "Baron Scarpia" rolünde Ionut Pascu yer alıyor.

Tosca, 1913-1915 döneminde Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da askeri ataşe olarak bulunduğu sırada Bulgar Opera Topluluğunun temsillerini sık sık izleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olarak biliniyor.