İSTANBUL (AA) - ŞOK Marketler, kasım ayı kampanyası kapsamında 100 ürününü, geçen yılın aynı dönemindeki fiyatlarla satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, bu ay başlattığı kampanyayla müşterilerinin bütçesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kampanya kapsamında 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında ŞOK Marketler'de 100 ürün, geçen senenin kasım ayındaki fiyatlarla raflardaki yerini aldı.

Kampanyaya dahil ürünler arasında konserveden bakliyata, peynir ve zeytinden hijyene kadar temel gıda ve temizlik ürünleri bulunuyor. Kampanya kapsamındaki ürünlere marketin internet sitesinden ulaşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, kasım boyunca 100 ürünü geçen senenin kasım fiyatlarıyla satışa sunarak müşterilerinin bütçesine destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Demirel, temel ihtiyaç ürünlerini yılın her günü uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştırma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayarak, 'ŞOK Marketler olarak 'Her gün ucuz fiyat' politikamızla tasarrufun adresi olmayı sürdürürken, ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.