SOLOTÜRK ekibi, Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri için kente geldi.

Üniversiteevi önünde toplanan öğrenciler, SOLOTÜRK'ün F-16 uçağıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi.

Akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydeden öğrenciler, alkışlarla ekibe destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından öğrencileri selamladı.

Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi.