Ankara

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,92, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 ile son 18 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,42 ile son 25 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,95, yurt içi üretici fiyatları yüzde 86,59 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,92, Yİ-ÜFE yüzde 6,5 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, Yİ-ÜFE ise yüzde 14,82 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 38,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,42 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 18, Yİ-ÜFE'de ise son 25 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

TÜFE, Ocak 2022'de yüzde 48,69, Yİ-ÜFE de Haziran 2021'de 42,89 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yİ-ÜFE, haziranda yıllık bazda en fazla madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,61 oldu

Sanayinin 4 sektörünün haziranda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,61, imalatta yüzde 42,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,29 ve su temininde yüzde 59,68 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,77, imalatta yüzde 6,15, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,54 ve su temininde yüzde 2,71 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 36,5, dayanıklı tüketim malında yüzde 47, dayanıksız tüketim malında yüzde 62, enerjide yüzde 10,26 ve sermaye malında yüzde 52,44 artış hesaplandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 6,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,53, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,19, enerjide yüzde 12,67 ve sermaye malında yüzde 8,02 artış gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en yüksek azalış gösteren alt sektörler yüzde 19,99 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,66 ile ham petrol ve doğal gaz oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 95,38, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 91,8, içecekler yüzde 81,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en yüksek azalış yüzde 6,68 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 0,08 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 18,15, metal cevherleri yüzde 13,65, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 12,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'nin haziranda aylık bazda yüzde 3,91 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye gerileyeceğini hesaplamıştı.

AA