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Halk konuşmasında bir çom konuya değinen Meral Akşener, eline süpürge alarak "onları süpüreceğiz" dedi.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda hazırlanan miting alanına saatler öncesinde giriş yapmaya başlayan yurttaşlar, alanı hıncahınç doldurdu. Vatandaşlar, Akşener ve Yavaş’ı sloganlar eşliğinde bekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale ’de vatandaşlarla bir araya geldi.

İSTANBUL- Millet İttifakı, Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs genel seçimine günler kala mitinglerine tüm hızıyla devam ediyor.

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