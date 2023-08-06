Londra

İngiltere hükümeti, göçmen kaçakçılarının indirim, sahte belge düzenleme ve çocuklara ücretsiz yer sağlama gibi düzensiz göçmenlere yönelik paylaşım ve reklamlarını önlemek için sosyal medya platformlarına sahip teknoloji şirketleriyle işbirliği yapıldığını açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada sosyal medya şirketlerinin kaçakçıların çevrim içi içerikleriyle mücadelede gönüllü yer alacakları bildirildi.

Hükümetin ülkeye Manş Denizi üzerinden kaçak girişleri engelleme çalışmaları karşısında aralıktan bu yana kaçakçıların çevrim içi içeriklerinde yüzde 90 azalış görüldüğü belirtilerek, yeni işbirliğiyle bu çabanın daha da ileri taşınacağı kaydedildi.

Sosyal medyada kaçak geçişler için grup indirimi, çocuklara ücretsiz geçiş kampanyası ve sahte belge düzenleme tekliflerinin yer aldığı belirtilen açıklamaya göre anlaşmayla şirketler, bu tür içerikleri tespit edecek ve kaldıracak.

İngiltere'nin organize suçlarla mücadele kurumu olan Ulusal Suç Teşkilatı, şirketlere söz konusu içerikleri belirleme konusunda destek verecek.

Hassas içerik uyarısı, göçmenlere yönelik paylaşımlarda da uygulanacak

Anlaşmayla sosyal medya şirketleri, hassas içeriklerle ilgili yaptığı uyarı ve filtrelemeyi göçmen kaçakçılarının içeriklerine de uygulayacak.

Düzensiz göçmenlere yönelik paylaşımlar, Ulusal Suç Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı çatısı altında çalışan ve 11 milyon sterlin fon sağlanan merkezde takip edilecek ve sosyal medya şirketlerinin bu paylaşımları engellemesi için veri oluşturulacak.

Bu merkezde teknik personelin yanı sıra kolluk güçleri de yer alacak. İnsan kaçakçıları ve organize suç örgütlerinin çalışmalarına ilişkin istihbarat da toplayacak merkez, kolluk güçlerinin bu örgütlere yönelik çalışmalarına da veri sağlayacak.

İngiltere'de görüşülen çevrim içi güvenlik yasa tasarısına işaret edilen açıklamada, tasarı yasalaştıktan sonra sosyal medya şirketlerinin bilgilendirildikleri andan itibaren yasa dışı paylaşımları kaldırma zorunluluğunun olacağı vurgulandı.

Tasarının sosyal medya şirketlerine yıllık şeffaflık raporu yayımlama zorunluluğu da getireceği belirtilen açıklamada, "Bu şekilde yasa dışı göçle ilgili içeriklerin nasıl yayıldığı, hangi sıklıkla yüklendiği ve şirketlerin bununla mücadelede ne gibi yollar izlendiği görülebilecek." ifadesi yer aldı.

Hükümet, Ulusal Suç Teşkilatı ve 5 büyük sosyal medya şirketiyle 2021'deki Sosyal Medya Eylem Planı'nın ardından bugüne kadar 4 bin 700 paylaşım, sayfa ve hesabın kapatıldığı ya da askıya alındığı bilgisi verilerek, başka ülkelerle yapılan anlaşmalar da anımsatıldı.

Bu kapsamda Fransa'yla yapılan anlaşma sayesinde bu ülke kıyılarındaki devriye sayısının yüzde 40 artırıldığına işaret edilerek, Arnavutluk'la anlaşma sonucu da bu ülkeden İngiltere'ye gelen düzensiz göçmenlerin sayısının bir yılda yüzde 90 düştüğü kaydedildi.

"Kaçakçıların paylaşımı gün ışığı görmeyecek"

Açıklamada Başbakan Rishi Sunak ile İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı.

Sunak, insan kaçakçılarının ticari yöntemlerine kaynağında darbe vurulacağını belirterek, "Bu, insanları yasa dışı geçişler yapmaya ve hayatlarını riske atarak kar elde etmeye ikna etme girişimlerini bastırmak anlamına geliyor. Teknoloji şirketlerinin taahhüdü, suçlulara karşı savaşma becerimizi iki katına çıkaracak ve bu iğrenç ticareti durdurmak için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Braverman da insan kaçakçılarının sosyal medyayı yaptıkları işleri tanıtmak için kullandıklarını belirterek, bu yolla göçmenlerden kişi başı binlerce sterlin para kazandıklarını anlattı.

Kaçakçıların başarılı olmamaları gerektiğini vurgulayan Braverman, "Ulusal Suç Teşkilatı, hükümet ve sosyal medya şirketleri, göçmenlerin tehlikeli yolculuklarını teşvik eden tehlikeli içeriklerin gün ışığı görmeden kaldırılmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere hükümeti, geçen ay onaylanan Yasa Dışı Göç Yasası kapsamında ülkeye gelen düzensiz göçmenleri 28 gün içinde sınır dışı etmeyi planlıyor.

Göçmenleri güvenliyse geldikleri ülkelere, değilse Ruanda gibi güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere göndermeyi planlayan İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla girenlere sığınma başvurusu yapma hakkı da vermeyecek.

AA