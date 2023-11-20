Haber: Damla Oya Erman

Aracın uçuşu patlayarak sona ermiş olabilir, ancak uçuş, izleyenler için muazzam bir görsel şölen sundu.

SpaceX'in Starbase tesisinden Güney Teksas'taki Boca Chica Plajı'nda erken bir cumartesi günü başlatılan ikinci test fırlatmasının etkileyici fotoğrafları ve videoları, Space.com, haber ajansları ve halk tarafından paylaşıldı.

SpaceX için önemli bir adım olan bu fırlatmada roketin iki aşaması başarıyla ayrıldı. Ancak Super Heavy roketi kısa bir süre sonra patlarken, Starship üst kademesi fırlatma yanmasını tamamlayamadan önce infilak etti. Yine de SpaceX, uçuşu başarı olarak değerlendirdi ve bir sonraki fırlatma için gereken iyileştirmeleri yapmak üzere uçuşu detaylı bir şekilde inceleyeceğini belirtti.

Space.com'un Josh Dinner'ın çektiği etkileyici fotoğraflar, Starship'in 18 Kasım 2023 tarihindeki ikinci test fırlatmasının görkemini gözler önüne seriyor. Binlerce seyircinin izlemek için güneş doğmadan önce toplandığı Güney Padre Adası'nın Cameron İlçesi Amfiteatru'ndan çekilen bu fotoğraflar, roketin kalkış kulesini aşarken motordan gelen gücü net bir şekilde gösteriyor.

"Starship'in fırlatılmasını bizzat görmek inanılmazdı," diyen Dinner, "5 mil uzaklıktan bile, motorlardan gelen gücü görebiliyordunuz. Gerçekten de etkileyiciydi." SpaceX, bu test uçuşunu başarıyla tamamladığını ve bir sonraki fırlatma için daha fazla bilgi sağlayacağını belirtti.