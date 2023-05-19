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Olympiakos'tan Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı şöyle:

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