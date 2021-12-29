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3 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Göztepe, Yukatel Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor’un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Aralık 2021 Çarşamba 09:30
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3 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 26.12.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 27.12.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 27.12.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu SERDAR GÜRLER'in aynı müsabakadaki "cezalı olmasına rağmen akredite alanlara girmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFFPFDKKulüpFutbol
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