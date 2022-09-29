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4'üncü Dünya Göçebe Oyunları başladı

29 Eylül 2022 Perşembe 11:37
4'üncü Dünya Göçebe Oyunları başladı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, Geleneksel Okçuluk yarışıyla başladı.

Dünya Etnospor Federasyonu tarafından organize edilen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'nın İznik ilçesinde başladı. 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı organizasyon, geleneksel okçuluk yarışıyla başladı. Bugünkü yarışlar Kökbörü ve Atlı Okçuluk yarışlarının ardından son bulacak. İznik ilçesindeki organizasyon alanına gelen binlerce yarışmacı ve seyirciler, alanda kurulan kültür, sanat ve gastronomi etkinliklerine katıldı. Bugünkü oyunların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülkenin devlet başkanı ve bakanlarını alanda ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 gün sürecek olan Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış programına katılacak. Akşam saatlerinde düzenlenecek olan açılış programında Erdoğan'ın katılımcılara seslenmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
4üncü Dünya Göçebe Oyunları
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