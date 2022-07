Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz 

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Temmuz ayı Olağan Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri ve 2022 Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ile antrenörleri katıldı.

Başkan Ali Koç, YDK üyelerinin açıklamalarının ardından cevaben kürsüye çıktı.

Ülker Stadyumu önüne konulan Atatürk heykeli hakkında konuşan Ali Koç, "Kenan Evren Lisesi'ni biz devraldıktan Atatürk heykelini bulduk. Bir çalışanımızın önerisiyle heykeli aldık hazırladık bugün gördüğünüz yere koymanın uygun olacağını düşündük. Katılan var, katılmayan var ama öncelikle bu öneriyi getiren arkadaşımızı canı gönülden kutluyorum. Çok da etki yaptı. Bununla beraber Alex, Can Bartu, Lefter heykellerini görüş verenler oldu ama Atatürk'ün yanında ben uygun bulmam. Biz de kendi aramızda acaba onları oradan alıp daha gözle görünür, stada yakın yere koyabilir miyiz diye değerlendirmemiz oldu, onu tekrar gözden geçirelim" diye konuştu.

"İNŞA EDİLECEK TESİSLERİN 100'ÜNCÜ YILA YETİŞMESİ EN BÜYÜK HAYALİMİZ"

Ali Koç, inşa edilecek tesislerin 100'üncü yıla yetişmesinin en büyük hayalleri olduğunu ifade ederek, "Çalışmalar çok güzel devam ediyor. Tamamen bitmese de en azından parmakla göstereceğimiz 100'üncü yılda bir akademimiz inşallah olacak. Akademi bittiği zaman her şey orada olacak" şeklinde konuştu.

"UKRAYNA'DAN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ"

Ali Koç, YDK üyelerinden Cengiz Tokgöz'ün Ukrayna'dan özür dilenmesi talebi ve 12 numaralı formanın Jesus'a verilmesi sözleri hakkında, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Niye dilemeyeceğimizi de size biraz sonra anlatacağım. Ukrayna'nın da dış işleri sözcüsünün, büyükelçisinin haksız söylemlerine baksanız onlar bizden özür dilemeli. Siz herhalde maçta bulunmadınız, medyada her konumuza maydanoz olan rakip taraftarların sosyal medyada yaptığı çalışmalardan etkilenmiş olmanız lazım. Özür dilememizi istemeniz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hakarettir. 12 numaralı formanın hocaya hediye edilmesi, saygı duyarım. Pek çok kulüpten teklif olmasına rağmen bize gelmesine sebeplerden biri taraftarımızdı. O anlayışla yaptık, yanlışsa affınıza sığınırız" şeklinde konuştu.

"TRANSFERLERİN GEÇ KALINDIĞINA KATILMIYORUM"

Başkan Ali Koç, son 4 senede hiç bu kadar erken sezona başlayıp erken transfer yapmadıklarını dile getirerek, "Geç kalındığına katılmıyorum. İmkanlarınız sınırlı olduğu zaman istediğinizi istediğiniz zaman ne yazık ki yapamıyorsunuz. Bu sene bir nebze elimiz daha rahat harcama limitleri var tabii o rahatlık içindedir ki haziran temmuzda transfer yapabildik. Transferlerle ilgili, niye hocanın isteği her şeyi yapıyorsunuz, v.s. Ağzınızla kuş tutsanız da her zaman tenkit edileceğiz ama bana göre bu sene doğru yoldayız" diye konuştu.

"AYRIŞTIRMAYI DEĞİL BİRLEŞTİRMEYİ İSTİYORUZ"

Bir üyenin ezeli rakip ebedi dostluk denmesine karşı olduğu söylemesi üzerine Ali Koç, "Bu ayrıştırmanın olmaması için 4 senedir hep olumlu baktım rakiplerimize. Kulüpler Birliği'nde hep yapıcı oldum. Sadece Fenerbahçe değil büyük resmi gördüm. Hep destek oldum Kulüpler Birliği'ne. Ama bir camia var ki yönetimi, başkanı, sporcusu kim olursa olsun hiç bir şekilde bizim tarafa dokunmaktan kaçınmıyor. Her konumuza maydanoz oluyor. Ama biz ayrıştırmayı değil birleştirmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜZÜĞÜMÜZ KESİNLİKLE GÜNCEL DEĞİL"

Ali Koç, tüzük güncellemesi yapılmasına katıldığını ifade ederek, "Tüzük güncellemesi meselesine yüzde bin katılıyorum. O kadar çok değişmeli ki madde madde mi hepsini mi ele alacağız. 3'te 2 toplamamız gerekiyor ama toplayamıyoruz. O kadar büyüdük ki 35 binlere geldik. O çoğunluğu sağlamak çok kolay değil, 2018 deki seçim gibi. Uğur Bey ile üzerinde çalışacağız. Tüzüğümüz kesinlikle güncel değil hatta kendi içinde çelişkili maddeler de var" diye konuştu.

"TRİBÜN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Tribün desteğinin çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Ali Koç, "İnişli çıkışlı durumlar olacak bir kere. Bir kaç gün önce gördük. Ama bizim tribünlerimizin performansında bir düşüş var. Hep bir ağızdan söyleyeceğimiz marşımız olsun. Biz artık eskisi gibi 90 dakika boyunca kulübü, takımı sonuna kadar destekleyen her bir ağızdan tribünün tamamından takıma destek verebilecek konudan çok uzaklaştık. Biri bir şey söylüyor başka tribün başka bir şey. Son maçta da çok yakından gözlemledim. Biz bunu nasıl aşacağız bunu da bilmiyorum. Hepimizin silkelenmesi lazım. Doluyken de arzu ettiğimiz baskıyı rakip üzerine kuramıyoruz. Geriye düştüğümüz zaman full destek olmamız lazım" dedi.

"TÜM TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ali Koç, yeni sezon öncesi satılan kombinelerle ilgili olarak, "Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum eşi benzeri olmamış şekilde 37 bin kombineyi saatler içinde tükettiler. Onlara şapka çıkarmak lazım. Bu her kulüp için geçerli değil, bakın diğer kulüpler satmış mı bilmiyorum geçen sene şampiyonu da dahil. Kesenize bereket Allah razı olsun. İnşallah tüm sezon boyunca özellikle kırılma anlarında eşsiz desteği bize verirler sezon sonunda muhasebesi yapılır. Geçen sezon taraftar yelkeni erken indirdi" şeklinde konuştu.

"DEĞİŞİK BİR HOCAMIZ VAR"

Jorge Jesus ile sezona erken başladıklarını söyleyen Ali Koç, "Değişik bir hocamız var. İyi anlamda söylüyorum. Bazen 2'de, 3'te ayrılıyoruz sabaha karşı ama saat 7'de Samandıra'da. Her dakika her saniyesini tamamen işine odaklamış vaziyette ekibiyle. Futbolculardan ve Samandıra'daki çalışanlarından aldığım geri bildirim; adam farklı. İçimiz rahat, başarıları zaten ortada. Getirebileceğimiz en iyi hocayı getirdiğimizi düşünüyorum. Kendisi geldiği zaman çok kapsamlı raporla geldi. Zaten o rapor bize sunulana kadar bilgi alışverişinden, mevcut oyunculardan v.s. nasıl bir şey geleceğini tahmin ediyorduk ama tahminimizin ötesinde bir sunum yaptı. Bunu yaparken de çok kolay 20 milyon Euro'luk oyuncuları koyup ben istedim kulüp almadı demesi, böyle bir şey yok. Kulübümüzün mevcut durumuyla yapıldı. Herhalde hocamız bugüne kadar ekonomisi böyle olan bir kulüple çalışmamıştır" diye konuştu.

"3 TANE YERİMİZ KALDI; SOL BEK, KALECİ VE SANTRFOR"

Başkan Ali Koç, transferler ile ilgili olarak, "Transferimizi yaptık, 3 tane yerimiz kaldı. Sol bek, kaleci ve santrfor. Onunla bitmiyor. Kadroyu da boşaltacağız. Kim Min-jae geldiği zaman 1 yıl için gelmek istediğini bir sene sonra Fransa'ya oradan da Premier Lig'e gitme hayali olduğunu söylemişti. Tam 11 gün çıkış maddesini müzakere ettik. Bizimle yaptığı en büyük pazarlık çıkış maddesiyle ilgiliydi. Biz hayal ediyorduk her Koreli gibi o da Türkiye'yi çok sevecek diye. Bir de üstün Jorge Jesus gelince belki ikna ederiz diye düşündük. Hocamızın öyle bir özelliği de var. Dedik ki 'kalırsan hocayla verimin daha da artacak'. 'Ben bu hocadan iki haftada öğrendiğimi hiçbir yerde öğrenmedim, anlıyorum sizi' dedi. Üstüne üstlük maaşında son derece hatırı sayılır bir artırmayı da kabul ettik, bir gitti geldi ama sonrasında kafasındaki planı uyguladı ve gitti. Özel bir oyuncu sahada her şeyini verdiğini gördünüz. İşine olan saygısı boyu fiziği örnek futbolcu. Maddi açıdan büyük kazanç sağlasa da hocanın da planlarını bozdu maalesef. 2 stoper transfer ettik hocamızın talebi doğrultusunda" dedi.

"MESUT'U GEÇMİŞİ İÇİN GETİRMEDİK, FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMASI İÇİN GETİRDİK"

Mesut Özil ile yolların ayrıldığını hatırlatan Ali Koç, "İstenmeyen bir durumdu. Ne büyük hayallerle geldi ama futbol dinamik bir dünya bazen hesapladığınız gerçekleşmeyebiliyor. Pereira zamanında oynamadı, sakatlık geçirdi. İsmail hoca geldiğinde yine sıkıntılar yaşadık. Sonuç itibarıyla istediğimizi yapamadık. Dünya tarihinde belki de Türk olup kesin o kadar büyük başarı sağlamış, Türk kimliğini çok iyi taşımış, değerlerimize sahip iyi bir kişilik, kıymetli bir Fenerbahçeli. Evet, çok heyecan yarattı transferi ama uymadı. Bizler de hiç bir hocaya şunu oynatacaksınız diye dikte edemeyiz. Uymadı, oturduk konuştuk, mutabık kaldık. Başakşehir yolunu tuttu, inşallah orada başarılı olur. Arzu ettiği şekilde kariyerini sonlandırabilir. Kendisine teşekkür ediyorum. Daha fazla detaya girmeyi uygun bulmuyorum. Ama şuna da karşıyım belli başlı her zaman bize karşı olan bazı kanallarda 'hocalarla problemi yok, Ali Koç'la şahsi problemi var'. Buna karşıyım. Böyle bir dünya yok. Çalışan, hocanın istediklerini yerine getiren oyuncular oynuyor. Mesut'u geçmişi için getirmedik, Fenerbahçe'yi şampiyon yapması için getirdik. Olmadı, tutmadı canı sağ olsun, canımız sağ olsun, Allah yolunu da açık etsin" ifadelerini kullandı.

"GUSTAVO'YA EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORDUM"

Gustova ile yolların ayrıldığını da kaydeden Ali Koç, "İlk iki senesi bizimle çok iyiydi. keşke bizdeyken şampiyonluk yaşasaydı. Hayali oydu. Niye bu kadar maaş veriyorsunuz. İlk iki sene maaşı kendi alabileceği maaşından çok düşüktü. Fair-Play sıkıntısından dolayı son iki yıla yüksek maaş koyduk. Kur o zaman yüzde 15'ti şimdi yüzde 40. Durum ortada. Dolayısıyla oturduk anlayışla karşıladı. Bize ufak bir maliyeti olacak şekilde ayrıldı O'na da emekleri için teşekkür ediyordum" dedi.

"MÜMKÜN OLDUĞU KADAR HOCANIN DİREKTİFİNE UYMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sarı-lacivertli takımın kadrosunun şu an biraz kalabalık ve yabancı sayısının şişkin olduğunu belirten Ali Koç, "7-8 kişi ayrılacak ve 3 kişi daha gelecek. Fakat kadroda tutmak istediğimiz bir kaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilemeyecek olanlar var, sportif açıdan şampiyonluk hedefinde de kesinlikle bırakılmama duruma var. Bakalım ne çıkacak ama hiçbir kararı kendi başımıza vermiyoruz. Mümkün olduğu kadar hocanın direktifine uymaya çalışıyoruz. 3 tane daha eksiğimiz var. Sol sol bek aldığımız zaman, Ferdi çift taraflı oynadığı için Nazım gelen kadar sağ bek açığımızı kapatacağız. Aldığımız stoperlerden biri sol bek de oynayabilir. 1-2 bölgede şişkinlik var özellikle. Transferler bitince gaza basılacak. Endişe edilecek bir şey yok her şey program çerçevesine ilerliyor. Yalnız biz bir transfer yapınca yok hile var yok usulsüzlük var deniyor. Her konuya maydanoz olan rakibimiz bu konuya da maydanoz oluyor. Bazı sosyal medya hesaplarından bizi usulsüzlük yapmakla suçluyorlar. Tabii medyada kadrolu elemanları olduğu için bu iş alevlendiriliyor. Dinamo Kiev maçındaki gibi. Genç taraftarlarımıza özellikle söylüyorum çok çabuk galeyana geliyorsunuz, çok çabuk sazan oluyorsunuz. Sadece rakip takiple değil kendi bünyenizde olan, özellikle genç taraftarlarımızı galeyana getiren pusuda yatan bir grup olduğunu hala anlayamadı Fenerbahçe taraftarı. Hocayı da tartışmaya başladı taraftarlar. Kaosa gitmeye acayip müsait bir camia olduk. Bu konuda gençler kendilerini sorgulasın" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE KÖTÜ OYNASAYDIK DA ELENMESİYDİK AMA ELENDİK"

Dinamo Kiev ile oynanan maça değinen Ali Koç, "İlk maç bariz üstünlükle oynadık ve bu sene çok iyi olacak dedirtti. Buraya geldik 57 dakika neredeyse top göstermedik. Bırakın kalemize fırsat yaratmayı orta sahayı geçemiyorlardı neredeyse. Bariz bir golümüz verilmedi. Ben stattayken fark etmedim. Eve gidince baktım bariz gol verilmemiş resmen. Kartlarda durumu görüyorsunuz. Evet atılabilirdi ama çok rahatlıkla atılmayabilirdi İsmail. Faul üzerin bir de üstüne penaltı kaçırdık. O gün o tribünde olan kimse eleneceğimizi beklemiyordu. Futbolda bu sezon için bence müthiş heyecan verici bir sezon olacak. Keşke kötü oynasaydık da elenmesiydik ama elendik.

LUCESCU'NUN TOPLANTIYA KATILMAMA DURUMU

Ali Koç, Dinamo Kiev maçında yaşanan olayın 20 saniyelik olduğunu ifade ederek, "İkinci golü yedik bir şey olmadı. Elendik böyle tezahürat olmadı. Birinci golde oldu. Bana göre yakışıksız, gereksiz bir tezahürattı. Fenerbahçe kimliğinden, değerlerinden, duruşundan çok uzak bir tezahürattı ama ne yapalım insanların ağzına fermuar mı kapacağız? Maçtan önce UEFA'ya ne söyleyeceğiz mi diyeceğiz? Niye oldu, o tepki maçtan önce Türkiye'de bir takımda eskiden top oynayan bir kalecinin maçtan önce eski kulübünün işaretini yaparak tribünleri germesiyle başladı. Yedek kulübesinden fırlayarak öyle hareketler yaptı ki bununla beraber golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var ama yine de yakışmadı bize bu söylemler. Lucescu'ya teşekkür etmek istiyorum kendisi yanına çağırıp bağırdı oyuncuya. Söz açılmışken, yine eksik bilgiyle Lucescu tezahüratı protesto etmek için toplantıya katılmadı deniliyor" şeklinde konuştu.

Bu konuda Can Gebetaş'a söz veren Ali Koç, "Rakip takımın medya sorumlusu 15 dakikalık işi olduğu için ilk önce Jorge Jesus'un toplantı yapmasını talep etti. Biz misafirsiniz önce siz toplantıya girin dememize rağmen bizim girmemizi istediler. Hoca söylenenden erken gelince ve bizim toplantı da 15 dakikadan uzun sürünce, 'bizim uçağımız kalkmak üzere' denildi ve hareket etti" dedi.

Sözlerine devam eden Ali Koç, "Bir anlık bir öfkeyle bile olsa bu tezahüratın yapılmasını gereksiz buluyorum. Ama 115 yıllık şanlı tarihiyle büyük Fenerbahçe camiasını, bir kısım taraftarın anlık öfkesi ama haksız söylemiyle yaftalamaya çalışmak sporun ne olduğunu bilmeyen binlerce taraftarın maç adrenaliyle tamamen karşısındaki incitmek için yaptığı 20 saniyelik hareketi sanki koordine yapılmış gibi yansıtanları da kınıyorum. Uykumu kaçıran konu bu kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Türkiye'nin de Fenerbahçe'nin de işgalle savaşla ilgili duruşu nettir. Nedir o duruş, biz kimsenin yanında değiliz. Savaşa karşıyız, insanlığın yanındayız. Bizim duruşumuz bu kadar nettir. Biz de Ukraynalı sporcu da var Rus sporcu da var. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu'dur. Kurulduğundan beri toplumu ilgilendiren her konuda reaksiyon vermiş herkesin kafasını kuma gömdüğü zamanda bile susmamıştır. Savaş sempatizanı gibi sunarak analizler yapmaya çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir bunu da kafanızın bir yerine yazın" dedi.

"UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ VE DIŞ İŞLERİ BAKANINI KINIYORUM"

Öfkeli olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Daha henüz kimse Rusya işgaline sesini çıkarmamışken tüm spor camiasında ilk tepkiyi veren Fenerbahçe Kulübü'dür bu ülkede. Bizi Shakhtar Donetsk takımına sorun. Barış için futbol diyerek geliri Ukrayna ile paylaşılan hatta hepsi verilen bir maç yaptık. 15 gün boyunca maçtan önce biz ağırladık o takımı. TFF tesislerinde geçirdiler yarısını. Diğer yarısın da bizim maliyetimizle İstanbul'da geçirdiler. Güzel bir maç oldu. Hal böyleyken 20 saniyelik tezahüratı organize işmiş gibi bizi lekelemeye çalışanları şiddetle reddediyorum ve bu durumdan kendine vazife çıkaran Ukrayna büyükelçisi ve dış işleri bakanı olsun burada huzurunuzda kınıyorum. Sayın büyükelçi, yönetim kurulu üyelerimizden biriyle temasa geçmiş bu konuda 'çok da kafanıza takmayın' demiştir. Ama görünürde farklı duruş sergilemişlerdir ve son derece yakışıksız laflar etmişlerdir. Belki bir Ukrayna takımıyla yine oynayabiliriz turu geçelim de" şeklinde konuştu.

"UEFA ÇİFTE STANDART UYGULAMAMALI"

Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da ne garip paçavralar simgeler açıldığını biliyor musunuz? Bütün ülkeye mal etmek her vatandaşı sorumlu tutmak, inanın açılan pankartlar oradaki ırkçılık bunla mukayese bile kabul etmez. Yazık gerçekten. Dost bildiğimiz bir yerden bize ithamlar etmesini ben kabul edemem. UEFA çite standart uygulamamalı. Sporla siyaset iç içe girmemeli. Spor tarih boyunca barış için yüzlerce örnek var. Burada da spor bu işgal dışında tutulmalıydı. Kuzey ile Güney Kore kadın buz hokeyi takımları beraber kış olimpiyatlarına katıldı. Ortak olimpiyat için başvuru yaptılar. Spor siyaset üstündedir, barış için kullanılıyor. Ama siz gelip bu şekilde davranırsanız bu ithamlara maruz kalmış bir kulüp başkanı olarak ben de sormak zorundayım. UEFA mı karar verecek tribünde ne tezahürat yapılacağına. Orda yapılan tezahüratlarda ismi geçen kişiye küfür etsek madalya mı verecektiniz. Ya da Almanya, İngiltere lehine tezahürat yapsak siyasi olmayacak mıydı? Ne işi var bunla bunu karşılaştırıyorsunuz. Şırnak'ta yaşanan terör saldırısı sebebiyle milli takım siyah kol bandı takmak istedi, izin vermedi UEFA. Afganistan'a da asker kaybı için izin verdi bir maçta. Asker selamı olayı vardı Başakşehir'de. Hemen üstümüze çöktüler. Bir sürü mücadele sonunda iş nerelere getirildi para cezasıyla konu kapatıldı. Aynı konuyla ilgili Atletico Madrid maçında asker selamını Melihe koşan Dybala yaptı ama disiplin soruşturması olmadı. Siz kendinizi siyasete soktunuz. Sokarsanız size şunu sorarlar 95'de 8 bin genç Müslüman erkek Srebrenitsa'da katledildi o zaman bir şey uyguladınız mı? En büyük olay olarak tarihe geçti. Ben bunu soruyorum ülke adı vermiyorum bir şey yaptınız mı sportif anlamda. Fenerbahçe olarak son derece rahatsızız. Çifte standardın rahatsız edici olduğunu düşünüyoruz hiç bir taraf değiliz. Savaşta her iki ülkeden de sporcumuz mevcuttu. Biz savaşa karşıyız. Bizi değerlendirirken bu şekilde değerlendirin lütfen UEFA yetkilileri" dedi.

"ÖYLE BİR SAVUNMA HAZIRLADIK Kİ ÇAĞRILMADAN YOLLAYACAĞIZ"

UEFA'da ne tür bir ceza geleceğini bilmediğini ifade eden Ali Koç, "Ama ışık hızıyla sorgulamadan adım atması tamamen medyadan çıkan haberlerdendir. Öyle bir savunma hazırladık ki çağrılmadan yollayacağız. Yaşananların hepsi net ve sabit. 20 saniye oluyor niye olduğu ortada. Haklı bir tepki haksız bir söylem. Türkiye'ye mal etmek kabul edilemez. Büyükelçi ve dış işleri sözcüsünün söylemleri kesinlikle kabul edilemez" diye konuştu.

"YENİ SEZONDA MUTLU OLACAKSINIZ"

Yeni sezon için taraftarlara umutlu olun çağrısında bulunan Ali Koç, "Mutlu olacaksınız, hazır olun çünkü güzel şeyler göreceksiniz. Hiç büyük konuşmuyorum 4 senedir bu sene hissettiklerimi başka sene hissetmedim. Bize inanın ve destekleyin. Sizden rica ediyorum özellikle en küçük tökezlemede üstümüze çil gibi gelenlere müsaade etmeyin sezon sonunda her şeyin hesabını sorarsınız" dedi.

Ali Koç, etrafı sarı-laciverte boyamaya hazır olun diyerek, şunları söyledi:

"Bu sefer bizim olacak, bu yıl bizim yılımız olacak. 100'üncü yılda başarı Fenerbahçe'ye yakışır. Allah yolumuzu açık etsin."

Fenerbahçe'nin 6 milyar 423 milyon TL

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sürüyor. Genel sekreter Burak Kızılhan'ın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Mehmet Vodina, Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 31 mart 2022 yılı itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.