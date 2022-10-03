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Ampute Futbol Milli Takımı, son 16 turunda Meksika ile eşleşti

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası A Grubu’ndaki son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda B Grubu’nu ikinci sırada bitiren Meksika ile eşleşti.

03 Ekim 2022 Pazartesi 22:17
Ampute Futbol Milli Takımı, son 16 turunda Meksika ile eşleşti

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası A Grubu’ndaki 3’üncü maçında Haiti ile karşı karşıya geldi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan mücadeleye Ay-yıldızlılar; Mert Yıldız- Okan Şahiner, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz, Savaş Kaya, Muhammet Yeğen, İsmail korkmaz yedilisi ile çıktı. 

Karşılaşmanın 15’inci dakikada konuk ekip Redondo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Milliler, bu gole 23’üncü dakikada Kemal Güleş ile cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1’lik skorla sona erdi. Bu sonuçla grubu ikinci sırada bitiren milliler, son 16 turunda B Grubu’nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Meksika ile eşleşti. Son 16 turu karşılaşması 5 Ekim Çarşamba günü saat 12.00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde karşı karşıya gelecek.

SON 16 TURUNA KALAN ÜLKELER

Bugün oynanan maçlarla grup karşılaşmaları tamamlanırken, adını son 16 turuna yazdıran ülkeler belli oldu. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan; Türkiye, Haiti, Japonya, Meksika, Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Brezilya, Polonya, Ermenistan, Angola ve İtalya’nın yanı sıra en iyi 4, 3’üncü olan Fas, Tanzanya, Kolombiya ve İngiltere son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Gruplarda bugün oynanan maçlar ve alınan skorlar şöyle: 

Özbekistan - Tanzanya: 0-2

Meksika - Japonya: 0-2

Kolombiya - Almanya: 3-0

Fransa - Liberya: 0-4

Angola - İtalya: 7-0

Uruguay - Irak: 2-3

Brezilya - İrlanda: 4-0

İran - Fas: 0 - 0

İngiltere - Arjantin: 2-3

Amerika - Endonezya: 5-0

Polonya - İspanya: 0-3

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ampute Futbol Milli TakımıDünya Kupası A GrubuFutbol
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