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Beşiktaş puansız veda etti: 5-0

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Aralık 2021 Çarşamba 01:20
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Beşiktaş puansız veda etti: 5-0

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Malen, 45+2'nci dakikada penaltıdan ve 53'üncü dakikada Reus, 68 ve 81'inci dakikalarda ise Haaland kaydetti. Beşiktaş'ta Welinton, 43'üncü dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş grubu puansız son sırada tamamladı. Borussia Dortmund ise 9 puanla grubu 3'üncü sırada noktaladı. Alman ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Sporting'i 4-2 mağlup eden Ajax, grubu 6'da 6 ile kapattı ve 18 puanla adını bir üst tura yazdırdı. Sporting ise 9 puanla 2'nci olarak gruptan çıktı.

29'uncu dakikada Bellingham ile hızlı çıkan Dortmund'da bu oyuncunun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Malen'in vuruşu, kaleci Ersin Destanoğlu'na çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

43'üncü dakikada Borussia Dortmund penaltı kazandı. Dahoud topla ceza sahasına girdi ve Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Letexier, penaltı noktasını gösterirken, siyah beyazlı savunma oyuncusunu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart pozisyonunu yeniden inceleyen Fransız hakem, kararını değiştirmedi ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

45+2'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Reus, ağları sarstı: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

53'üncü dakikada Dahoud'un pasında topla buluşan Reus, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

68'inci dakikada Schulz'un sol kanattan içeri kestiği ortada Haaland'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 4-0.

81'inci dakikada Dahoud'un kullandığı köşe vuruşunda Haaland'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 5-0.

Müsabaka ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiBeşiktaşBorussia DortmundFutbol
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