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Beşiktaş son virajda

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek çok önemli bir avantajı yitiren ve rakibini son iki maçta şampiyonluğa ortak eden Beşiktaş, artık son viraja girdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:44
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Beşiktaş son virajda

İSTANBUL - 81 puanla ligin zirvesinde yer alan ve hala şampiyonluğun bir numaralı adayı olan siyah-beyazlılar, 41'inci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş'a, şampiyon olmak için son iki maçta 4 puan yetiyor. Fatih Karagümrük'ten sonra deplasmanda Göztepe ile oynayacak olan Kara Kartal'ın hedefi iki maçı da kazanarak görkemli bir sezon finali yapmak. Ancak 4 puan gerçeğini de unutmayan Sergen Yalçın ve öğrencileri, Karagümrük'ü mutlaka yenerek son maça galibiyetin yanı sıra beraberlik seçeneğini de bırakarak stres seviyesini azaltmak istiyor.

ATİBA CEZALI, N'KOUDOU'NUN OYNAMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncular Fatih Karagümrük maçı öncesinde de dikkat çekiyor.

Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'e, Oğuzhan'ın sakatlığı ile Aboubakar'ın geçmeyen ağrıları da eklenince, siyah-beyazlılar son 9 maçın 8'inde, maç kadrosuna tek santrfor yazmak zorunda kaldı. Bunlara ek olarak Mensah'ın da sakatlanması ve Atiba'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Beşiktaş, Karagümrük karşısına 6 eksikle çıkacak. Galatasaray maçında oynamayan N'Koudou ise dün itibariyle saha koşularına başladı ve büyük ihtimalle yarın akşam ilk onbirde olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Karagümrük maçında defans hattını değiştirmeden Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Orta sahayı yine Josef de Souza'ya emanet edecek olan Yalçın, hücum hattında cezalı Atiba'nın yerine Dorukhan'a görev verecek. Ghezzal, Dorukhan, Ljajic ve N'Koudou'nun önünde santrfor olarak Larin görev yapacak.

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel onbiri; Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou ve Larin şeklinde.

SON MAÇ ÖNCESİ 5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş, Karagümrük maçına sarı kart ceza sınırında olan 5 futbolcusuyla çıkacak.

3 sarı kartı olan Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı durumuna düşecek ve son hafta deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeşiktaş Son Virajda
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