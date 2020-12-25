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Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Fraport Tav Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Aralık 2020 Cuma 08:33
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Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

7’nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza alanı uzak köşede topla buluşan İsmail Köybaşı'nın ortasına Yasin Pehlivan gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

15'inci dakika Skoda’nın pasında Tunay’dan seken top Michalak’ın önüne düştü. Michalak’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

30'uncu dakikada Fredy'in ceza sahası ön çizgisinden sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle kornere çeldi.

59’uncu dakikada ceza sahasına giren Samudio'un yerden pasında Skoda topuk koyunca  top ağlarla buluştu: 2-0.

61'inci dakikada Podolski, ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Gökhan uzansa da, top direk dibinden ağlara gitti. 2-1.

79'uncu dakika Veysel Sarı’nın sert şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi. 

90+6’ncı dakikada ceza sahasına ortalanan top, Göhkan Akkan'ı aşıp Veysel Sarı'nın önünde kaldı. Veysel’in şutunda savunmada Meriah'ın kale çizgisi üzerinden kafayla uzaklaştırdığı top, kaleci Gökhan’ın kucağında kaldı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporAntalyasporSüper LigFutbol
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