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Cyle Larin: Hepimiz takımın daha iyi olması için savaşıyoruz

Beşiktaş'ta her hafta yükselen form grafiğiyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçmediği futbolculardan biri olan Cyle Larin, kulüp dergisinin Aralık sayısına bir röportaj verdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2020 Çarşamba 14:40
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Cyle Larin: Hepimiz takımın daha iyi olması için savaşıyoruz

İSTANBUL - Kanadalı golcü başarısında şu anda oynadıkları sistemin önemine değindi ve "Hepimiz takımın daha iyi olması için savaşıyoruz" dedi.

Cyle Larin'in açıklamalarının bir bölümü şu şekilde:

"Şu anki oyun biçimimizde solda başlıyorum fakat sürekli ceza sahasına giriyorum. Bu oyun stili bana içeri girip gol bulma şansı tanıyor. Orada olduğum sürece gol atabilirim. Pozisyona adapte oldum ve takımıma katkı sağlayabiliyorum.Sahada beni en çok kızdıran şey yediğim tekmeler. Elbette yanlış hakem kararlarına da kızıyorum ama genelde sahada sakinim. Giderek daha iyi bir takım oluyoruz.Taraftarlarımız birlik olsunlar çünkü çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hepimiz takımın daha iyi olması için, takım için savaşıyoruz. Kazanmak istiyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cyle LarinBeşiktaş
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