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Dünya şampiyonu Ramil Guliyev: Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır

Azerbaycan kökenli Türk atlet Ramil Guliyev, 30 senedir Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almanın hasretiyle yaşadıklarını belirterek, "Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Bir bedende iki can, yaşasın Türkiye-Azerbaycan" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ekim 2020 Perşembe 12:28
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Dünya şampiyonu Ramil Guliyev: Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır

ANKARA - Rusya'nın 2010 yılında kendileri adına yarışma teklifini reddeden ve Türkiye için yarışmak istediğini belirten Ramil Guliyev, 2 yıl bekleyerek ay-yıldızlı formayı giyme hakkını elde etti. 2013 yılında ilk defa milli formamızla piste çıkan, ardından da dünya ve Avrupa şampiyonluklarına ulaşan Guliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgali ve saldırılarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki sporcu, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ın 30 yıldır Ermeni işgali altında olduğunu hatırlatarak, "Biz Azerbaycanlılar 30 senedir topraklarımızı geri almanın hasretiyle yaşamaktayız. Şimdi ise en tabii hakkımız olan meşru müdafaa hakkımızı kullanarak tecavüz altındaki topraklarımızı işgalden kurtarmaktayız. Bu mücadele hak mücadeledir, bu yol Hak yoludur. İnşallah bu yolun sonunda ülkemiz için zafer vardır. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Bir bedende iki can, yaşasın Türkiye-Azerbaycan" ifadelerini kullandı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Kökenli Türk Atlet Ramil GuliyevKarabağ
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