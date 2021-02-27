Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: 2-0

30'uncu dakikada Karagümrük'te soldan hareketlenen Balkovec ortasını yaptı. Hamle yapan Sobiech'ten önce Alanyaspor kalecisi Marafona topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

50'nci dakikada gelişen Karagümrük atağında Bertolacci'nin pasıyla sağdan hareketlenen Ndao, ceza sahası sağ çaprazına kadar topu sürdü ve şutunu çekti. Savunmaya da çarparak seken top ağlara gitti: 1-0.

70'inci dakikada Castro sağdan ortaladı, top arka direkteki Ndao'nun önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top üstten auta çıktı.

74'üncü dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışında Bertolacci topu alıp şutunu çıkardı, top direkten oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Castro şansını denedi, ancak top yine direkten döndü. Ceza sahası sağ çaprazında önüne düşen topu alan Ndao, Bertolacci'yi görmek istedi, savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

83'üncü Mevlüt Erdinç'in ceza sahası dışından vuruşunda, top bir kez daha direkten oyun alanına döndü.

88'inci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Borini, orta alandan aldığı topla rakibini geçti, ceza sahası çizgisi üzerine kadar gelip, sert vurdu. Top ağları havalandırdı: 2-0.

90+6'ncı dakikada Juanfran sağdan ortaladı, Bareiro kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

Maçta başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük haftayı 2-0'lık galibiyetle kapattı.