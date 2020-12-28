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Fenerbahçe'de sakatlardan iyi haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Aralık 2020 Pazartesi 15:51
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Fenerbahçe'de sakatlardan iyi haber

İSTANBUL - Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.00'deki idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Fenerbahçeli oyuncular dar alanda pas çalışması yaptıktan sonra antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışmalara başladı. Diego Perotti de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Hafif ağrıları bulunan Filip Novak ve Mame Thiam ise idmanda yer almadı.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenmanın ardından Mauricio Lemos'un doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 25 yaşındaki stoper, bu jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.

DHA

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FenerbahçeSüper LigFenerbahçede Sakatlardan Iyi Haber
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