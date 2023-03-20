Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazandı

Antalya

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cavaleiro'nun ortasında Koulouris'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

22. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin ortasında defanstan seken topu önünde bulan Valencia'nun şutununda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı önledi.

43. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden aut çıktı.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı

54. dakikada sağ kanatta Gustavo'nun pasında topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içerisine girip çektiği şutta kaleci Runarsson topu kurtardı.

65. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in Rassoul tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışında Valencia, topu ağlara gönderdi: 1-1

Mücadelenin 68. dakikasında hakeme yönelik itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, cezalı duruma düştü. Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde takımın başında olamayacak.

70. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cavaleiro'nın pasında topla buluşan Koulouris'in şutunda, top az farkla auta çıktı.

82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Valencia, Furkan Bayır'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

85. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia topu filelerle buluşturarak maçtaki ikinci golünü attı: 1-2

90+2. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emre Mor'un çaprazdan vuruşunda, top kaleci Runarsson'un üzerinden ağlarla buluştu. 1-3

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe'den Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki

Fenerbahçe Kulübü, Corendon Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Devre arasına 1-0 geride gittikleri müsabaka devam ederken sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sisteminize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibarıyla 'bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus: Çok kaliteli ve rakibimizden çok üstün bir oyun sergiledik ve 3 golle kazandık

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kısa süre önce UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile yüksek seviyede bir maç oynadıklarını ve bundan dolayı ilk yarıda takımın maçın içine girmekte zorlandığını belirterek, "Bu da maçın başında biraz zorlanmamıza neden oldu. Ama ikinci yarı takım, tamamen farklı performans gösterdi. Çok kaliteli ve rakibimizden çok üstün bir oyun sergiledik ve 3 golle kazandık. Takımı tebrik ediyorum. İlk 11'de ve sonradan giren oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir galibiyet, oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Deus, bir gazetecinin hakemi nasıl değerlendireceğine yönelik sorusuna ise "Ben burada saha dışı olayları konuşmak için değil, sadece maçı kazanmak için konuşuyorum ve maçı da kazandık." yanıtını verdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: Alanyaspor bu yıl 24 golü kontraataktan ve çıkarken top kaybetmekten yedi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen toplantıda, erken buldukları gol sonrasında rakibin gol atma çabasını değerlendiremediklerini söyledi.

Futbolun çok tartışıldığı bir dönemi yaşadıklarını aktaran Yanal, "Doğru ya da yanlış ligin önüne geçen bir takım serzenişler var. Hakemler ile söylemler var. Herkesin konuştuğu tek şey hakemlerin ve bu süreçte kimin şampiyon olup, kimin olamayacağı ile ilgili tartışmalardır. Bu futbola çok ciddi zarar veriyor." diye konuştu.

Hakemin baskı altında maç yönettiğini devre arasında kendisine ilettiğini anlatan Yanal, "Bir pozisyon sonrası, elini cebine götürmesi, tekrar değiştirmesi… Bu bayağı söyleme yol açacak. Onları bu duruma getiren de ortamdır." ifadelerini kullandı.

Bu ortamı konuşmaya başladıklarında ise 'futbolu konuşalım' söylemlerinin kullanıldığını vurgulayan Yanal, Fenerbahçe'nin iyi bir takım ve şampiyon adaylardan biri olduğunu kaydetti.

"Futbola ihanet ediyoruz"

İlk yarıda Fenerbahçe'ye pozisyon vermediklerini anlatan Yanal, "Alanyaspor bu yıl 24 golü kontraataktan ve çıkarken top kaybetmekten yedi. Bu oyunu bırakıp başka oyuna evrilmesi gerekiyor. Geçen hafta Ankara maçında da 2 golü bu şekilde yemiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu oyunu toparlamak gerektiğini ama çok geç bir zamana denk gelindiğini dile getiren Yanal, şöyle konuştu:

"Ligin sonuna doğru geldik. Bunları konuşmak, tartışmak, futbol adına bir araya gelmek, güzel olur. Ama futbol böyle konuşulmuyor. Futbol hakemler üzerinden, federasyon üzerinden, ortam üzerinden konuşuluyor. İlk cümle bunlarla başlıyor. Geçen hafta sayın Jesus'un da Galatasaray ve Beşiktaş'ın da açıklaması vardı. Umarım bunlar kısa sürede biter ve futbolu konuşuruz."

Yanal, hakemler için de çok üzüldüğünü aktararak, böyle gergin ortamın onların kafasında, ruhunda yaptığı travmanın empatisini de yapmak gerektiğini söyledi.

Geçen haftadan bu yana yapılan bir sürü açıklamaların olduğunu hatırlatan Yanal, "Mağlubiyete kılıf olarak söylemiyorum. Yensek de puan alsak da bunu söyleyecektim. Futbola ihanet ediyoruz. Hepimizin futbola birikmiş özrü var." ifadelerini kullandı.