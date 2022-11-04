Galatasaray, derbide BeÅŸiktaÅŸ'Ä± aÄŸÄ±rlayacak

Ä°STANBUL -Â SÃ¼per Lig'in 13. haftasÄ±nda Galatasaray, yarÄ±n sahasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile mÃ¼cadele edecek. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 maÄŸlubiyetle aldÄ±ÄŸÄ± 21 puan ve averajla 5. sÄ±rada yer alÄ±yor.Â



Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ, bugÃ¼ne kadar 351 kez rakip oldu. Bu maÃ§larda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 124 kez kazanÄ±rken, siyah-beyazlÄ±lar ise 113 kez sahadan galip ayrÄ±ldÄ±. 114 karÅŸÄ±laÅŸma ise beraberlikle tamamlandÄ±. Bu rekabette Galatasaray 490 gol bulurken, BeÅŸiktaÅŸ ise 459 gol kaydetti.Â



LÄ°GDEKÄ° MAÃ‡LARÂ



Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ, lig tarihinde ise 128 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Bu mÃ¼sabakalarda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 47, siyah-beyazlÄ±lar ise 38 galibiyet elde elde ederken, 43 maÃ§ ise beraberlikle sonlandÄ±. Galatasaray 156, BeÅŸiktaÅŸ da 135 gol buldu.Â



SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda derbi Ã¶ncesinde sakat ve kart cezasÄ± olan futbolcu bulunmuyor. Alanyaspor mÃ¼sabakasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ± kalan AbdÃ¼lkerim BardakcÄ±'nÄ±n 2 maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ± TFF Tahkim Kurulu 1 mÃ¼sabakaya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. BÃ¶ylece AbdÃ¼lkerim gÃ¶rev verilmesi durumunda takÄ±mdaki yerini alabilecek. TakÄ±mda sakatlÄ±klarÄ± geÃ§en KazÄ±mcan KarataÅŸ ile Yusuf Demir de takÄ±mla antrenmanlara baÅŸladÄ±.Â



Galatasaray'da Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu, Fernando Muslera ve Sacha Boey, BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± Ã¶ncesinde sarÄ± kart sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alÄ±yor. Bu 3 futbolcu sarÄ± kart gÃ¶rmeleri halinde 14. haftada Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmada cezalÄ± durumda olacak.



Galatasaray'Ä±n muhtemel 11'i ise ÅŸÃ¶yle; Muslera, Sacha Boey-Nelsson-AbdÃ¼lkerim-Emre TaÅŸdemir, Torreira-Oliviera, Rashica, Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu-Mertens, Icardi"



Ã–te yandan SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netimin derbi maÃ§ iÃ§in Ã¶zel pirim vereceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.