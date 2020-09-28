Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.465
DOLAR
7.6631
STERLİN
9.8134
EURO
8.9112
İsviçre’de Eylül ayında kar sürprizi
Son Dakika
İsviçre’de Eylül ayında kar sürprizi
AKM inşaatında sona yaklaşılıyor
Son Dakika
AKM inşaatında sona yaklaşılıyor
Tuzlalı gençler doğaya atılan çöpleri topladı
Son Dakika
Tuzlalı gençler doğaya atılan çöpleri...
Başakşehir’de TEM Otoyolu’na bir bağlantı daha
Son Dakika
Başakşehir’de TEM Otoyolu’na bir bağlantı...

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta gol sesi çıkmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray 7 puana, Fenerbahçe ise 5 puana yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Eylül 2020 Pazartesi 09:26
0 Okunma
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

7'nci dakikada Taylan Antalyalı, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti, kaleci Altay Bayındır topu son anda kornere çeldi.

18'inci dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

20'nci dakikada Omar Elabdellaoui'nin sağ kanattan içeri kestiği ortada Arda Turan'ın kafa vuruşunu Altay Bayındır kurtardı ve iki hamlede topa sahip oldu.

22'nci dakikada Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında kaleci Fatih Öztürk'ün uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Caner Erkin'in ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top üstten auta gitti.

26'ncı dakikada Martin Linnes'in ceza sahası yayının hafif sol çaprazından çektiği plase şutta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

36'ncı dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli, yaptığı düzgün vuruşla ağları sarstı. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

İlk yarı 0-0'lık beraberlikle son buldu.

52'nci dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

58'inci dakikada savunma arkasına sarkan Ozan Tufan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun topu ayağından açması sonrasında Luyindama araya girerek topu kornere yolladı.

59'uncu dakikada Galatasaray, Arda Turan'la hızlı çıktı. Topla buluşan Emre Kılınç, pasını sağ kanattaki Feghouli'ye gönderdi. Feghouli topu ayağından açtı ve pasını vermeye çalışırken araya Caner Erkin girdi. Sonrasında topu önünde bulan Belhanda'nın şutu auta gitti.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası yayında topu önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşu savunmadan döndü. Ozan Tufan bir kez daha şans buldu ancak bu vuruşu da savunmadan döndü.

62'nci dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Tisserand'ın kafa vuruşu yumuşak kaldı ve kaleci Fatih Öztürk topa sahip oldu.

63'üncü dakikada Taylan Antalyalı'nın Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrasında kazanıla serbest vuruşta topun başına geçen Lemos'un yaptığı vuruş, yandan auta gitti.

65'inci dakikada Falcao'nun pasıyla topu önünde bulan Linnes, topu sol kanattaki Arda Turan'a aktardı. Arda Turan'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruş, Lemos'a çarparak kaleye yöneldi. Altay Bayındır topu son anda çeldi.

73'üncü dakikada Babel'in ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın vuruşunu Altay Bayındır kurtardı.

90'ıncı dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kestiği ortada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Lemos topu uzaklaştıran isim oldu.

Müsabaka 0-0'lık beraberlikle son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeFutbolSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1 
İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1 
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1
Galatasaray - Anadolu Efes: 56-80
Galatasaray - Anadolu Efes: 56-80
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans