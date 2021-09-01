HSSK Quick Sigorta Takımı, ORC Sportboat Avrupa Şampiyonu oldu

İSTANBUL - Heybeliada Su Sporları Kulübü Quick Sigorta Takımı, ORC Sportboat Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi.



Kuruluşunun 37'nci yılını kutlayan Heybeliada Su Sporları Kulübü, başarılarına bir yenisini ekledi. 23-29 Ağustos tarihleri arasında Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası'nda Quick Sigorta Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu. 5 ülkeden 29 tekne ve 160 sporcunun katıldığı yarışlarda dünya ve Avrupa şampiyonu birçok sporcu ile olimpik yarışmaların şampiyonları mücadele etti. Yarışların en genç takımı unvanını alan Quick Sigorta Takımı, şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.



Şampiyon takımda yer alan 5 sporcudan Sevan Habeş ve Nayra Dursun henüz 15 yaşında. Takımın diğer sporcuları ise Deniz Topal (17), Canberk Mete (20) ve Saruhan Çinay (33).



BAŞANTRENÖR SARUHAN ÇİNAY: ZORLU BİR YARIŞ OLACAĞINI BİLİYORDUK



Takımın en tecrübeli ismi olan, aynı zamanda kulübün başantrenörlüğü görevini de üstlenen Saruhan Çinay, "Zorlu bir yarış olacağını biliyorduk ama bizde çok iyi hazırlandık. Takımımızda önemli bir tecrübe edinmiş oldu. Bundan sonrası içinde değişik hedef ve planlamalarımız var" ifadelerini kullandı.