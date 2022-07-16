Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kapadokya Alan Başkanlığı personel alacak
Kapadokya Alan Başkanlığı personel...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak

Joshua King: Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King, "Antrenmanlarda sıkı şekilde çalışıyoruz, yüksek seviyelere çıkmak için gerekli olan sıkı çalışmaktır. Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:45
Joshua King: Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken yeni transferlerden Joshua King, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli ekipteki ilk günlerinin harika geçtiğini ifade eden Joshua King, "Takımdaki herkes tarafından iyi bir şekilde karşılandım. Dolayısıyla bu da beni mutlu etti. Antrenmanlarda sıkı şekilde çalışıyoruz, yüksek seviyelere çıkmak için gerekli olan sıkı çalışmaktır. Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR CAMİADAYIM"

Joshua King, Norveç'teki en iyi arkadaşının Fenerbahçeli bir Türk olduğunu kaydederek, "Norveç'teki en iyi arkadaşım, 8 yaşından beri arkadaşım Türk. 3-4 gün önce oğluma Fenerbahçe forması hediye etmişti ve bana bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynayacağımızı söylemişti. Kendisi iyi bir Fenerbahçeli. Bu istek gerçekleşmiş oldu. Burada olmaktan çok mutluyum, çok büyük bir camiadayım. Kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia diyebilirim. Manchester United'da fazla süre alamadığım için en büyük camia Fenerbahçe diyebilirim. Benim açımdan ekstra özel bir duygu çünkü en iyi arkadaşım Türk ve iyi Fenerbahçeli. Baskı da uyandırıyor aynı zamanda, kötü oynarsam arkadaşım beni mahvedecek sanırım" şeklinde konuştu.

"BAŞARIYA GİDEN YOLDA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Hücumda birçok pozisyonda görev aldığını ancak gerçek pozisyonunun santrfor olduğunu ifade eden Joshua King, defans arkasına koşu yaparak pozisyon üretmeyi sevdiğini belirtti. 

Manchester United'a çok küçük yaşta gittiğini ve yeterince süre alamadığını dile getiren King, "Farklı takımlarda oynarken onlara 4-5 gol atmıştım. Onlara saygım sonsuz. Akademilerinde geçirdiğim zamanların kariyerimde olumlu etkisi var. Ben şu anda burada en iyi sezonumu geçirmek istiyorum. 30 yaşındayım ve bu yaşlar santrfor için çok verimli yaşlar. Keşke daha önce gelebilseydim Fenerbahçe'ye ama süreç böyle gelişti. Amacım taraftarları mutlu etmek. Başarıya giden yolda katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"POLONYA'YA GİDİP BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

King, Dinamo Kiev maçında odaklandıklarını ifade ederek, "10-12 yıldır profesyonel futbolcuyum. Burada yaptığım idman şeklinin en yüksek idman seviyelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hocamız oldukça detaycı bir teknik adam. Her konuda detaya önem veren biri. Fitness, taktik antrenmanlar ve pozisyon anlamında çok detaylı bir teknik adam. Yüzde yüz hazır olmamız gerekiyor. Biraz daha zamana ihtiyacım var yüzde yüz fit olmak adına. Polonya'ya gidip bütün gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 7 dakikalık bir sürem var ve çocukluktan beri hayalim. Şu an o maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"BURAYA TATİL YAPMAK İÇİN DEĞİL, BAŞARMAK İÇİN GELDİM"

King, Ozan Tufan'ı çok sevdiğini ve daha önce Fenerbahçe hakkında konuştuklarını belirterek şunları söyledi: "Ben burada daha önce oynayanları biliyorum. İş etiğini aksatırsanız bu sizin için problem oluyor. Linnes, Omar, Sörloth gibi oyuncular buraya geldikten sonra yüksek seviye oynadılar. Aynı mantaliteye sahibim. Büyük hırsla burada çalışmak istiyorum. Çok iyi hocaya sahibiz, büyük camiaya sahibiz. Taraftarlarımız çok tutkulu. İkinci bir din gibi Fenerbahçe'ye sarılıyorlar. Buraya tatil yapmak için değil, başarmak için geldim. Bunun için de mutluyum. Verdiğim karardan hiçbir şüphem yok."

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolFutbolcuJoshua King
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Avusturya kampını noktaladı
Beşiktaş, Avusturya kampını noktaladı
Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Dinamo Kiev hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Dinamo Kiev hazırlıklarını sürdürdü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans