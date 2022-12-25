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Konyaspor - Alanyaspor: 2-2

25 Aralık 2022 Pazar 18:51
Konyaspor - Alanyaspor: 2-2

KONYA,(DHA)-

STAT: Medaş Konya Büyükşehir 

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara 

KONYASPOR: Sehic - Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 88  Kahraman), Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 68 Diouf), Hadziahmetovic, Michalak, Pavicic (Dk. 46 Bruno Paz) Bytyqi (Dk. 76 Muric), Muhammet Demir (Dk. 88 Uche)

ALANYASPOR: Runarsson - Oğuz (Dk. 88 Balkovec), Fatih, Furkan, Pereira (Dk.58  Yusuf), Fer, Umut (Dk. 74 Doumbia), Lusamba, Efkan (Dk.58 Cavaleiro), Ferhat (Dk.58  Daniel Candeias), Ahmed Hassan

GOLLER: Dk. 21 (P) ve Dk. 90+8 (P) Hadziahmetovic (Konyaspor) - Dk. 64 Furkan, Dk. 76 Ahmed Hassan (P) (Alanyaspor) 

SARI KARTLAR: Calvo, Uche, Adil (Konyaspor) - Ahmed  Hassan, Doumbia, Ferhat, Bolkavec, (Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 15'nci haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u ile 2-2 berabere kaldı. 

18'inci dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michalak'ın içeri çevirdiği top Furkan'ın eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

21'nci dakikada Hadziahmetoavic'in penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

64'üncü dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Cavaleiro'nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde Furkan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

74'üncü dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Candeias'ın şutunda meşin yuvarlak Calvo'nun eline çarpınca, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. 

76'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Ahmed Hassan'ın, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

90+8'inci dakikada ceza sahasında Uche'nin kafa pasında, altıpas içinde topa yükselen Diouf, kaleci Runarsson'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bahattin Şimşek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Hadziahmetovic'in penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Runarsson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medaş Konya BüyükşehirAlanyasporYeniçağrı
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