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Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Temmuz 2021 Pazar 14:07
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Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da

RİZE, (DHA) 

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Lebogang Phiri için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı. Geçtiğimiz sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçiren Güney Afrika Milli Takımı oyuncusu Phiri, futbola ülkesindeki Bidvest Wits AY takımında başladı. 2013 yılında Danimarka ekiplerinden Bröndby IF'ye transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, 2017 yılından bu yana Fransa'da top koşturuyor. Lebogang Phiri'ye kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporLebogang Phiri3 Yıllık AnlaşmaYeni ÇağrıOrta Saha Oyuncusu
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