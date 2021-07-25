Olimpiyatta ilk madalyalarımız tekvandodan

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki ilk madalyasını milli tekvandocu Hakan Reçber ile kazandı. Bronz madalya alan Reçber’in ardından aynı branşta Hatice Kübra İlgün yine bronzla ikinci madalyayı alan milli sporcu oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde Türkiye, ilk madalyasına tekvando branşında ilk defa olimpiyatta mücadele eden Hakan Reçber ile ulaştı. Son Avrupa şampiyonu Hakan Reçber, 68 kg ilk tur karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'i 25-18 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde ilk maçında 53 sayı çıkaran Büyük Britanyalı Bradly Sinden ile karşılaştı. Sayı makinesi Bradly karşısında Hakan ilk settte sayı alamadı: 14-0. İkinci set 19-15, son final seti ise 39-19 olunca 1 dakika kala 20 sayı fark olduğu için karşılaşma sona erdi. Hakan Reçber böylece yarı final şansını kaybetti.

Büyük Britanyalı Bradly Sinden'in finale çıkmasıyla Hakan Reçber, bronz madalya maçı için Yeni Zelandalı Tom Burs ile repesaj mücadelesi yaptı. Reçber, karşılaşmanın başından itibaren kontrolünde olan mücadelede Burs'u 23-8 yenerek bronz maçına çıkmaya hak kazandı. Hakan Reçber, bronz madalya için Bosna Hersekli Nedzad Husic ile karşılaştı. Husic karşısında teknik olarak çok üstün dövüşen 21 yaşındaki Reçber, maçı 22-13 alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

OLİMPİYATTA İKİNCİ MADALYA HATİCE KÜBRA İLGÜN'DEN

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, ikinci madalyasını yine tekvando branşında ilk defa olimpiyatta mücadele eden Hatice Kübra İlgün ile aldı. İlgin, Mülteci Olimpiyat Takımı’ndan Kimia Alizadeh’i 8-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kg ilk tur karşılaşmasında Kosta Rika’dan Nishi Lee Lindo Alvarez’i 16-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hatice Kübra İlgün'ün çeyrek finalde rakibi Amerikalı Anastasija Zolotic odu. Son yıllarda rakibini 4 defa yenen Hatice, bu kez Zolotic’e 17-9 yenilerek yarı final şansını kaybetti. Tecrübeli sporcu genç Amerikalı karşısında ilk seti 6-0, ikinci seti 11-2 ve final setini 17-9 kaybetti. Hatice Kübra İlgün, Amerikalı Anastasija Zolotic finale yükselince repesaj maçında Faslı Nada Laaraj ile karşılaştı. Maçı 6-0 kazanan İlgün bronz madalya maçı için tatamiye çıktı. İlgün, Fas’tan Nada Laaraj’ı 6-0 mağlup ederek bronz madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, ilk seti 3-2 yenik tamamladı. İkinci seti tecrübeli sporcumuz 4-3 alarak final setine girdi. Kimia Alizadeh karşısında rahat bir galibiyet alan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalyanın sahibi oldu.

YÜZMEDE FİNAL GELMEDİ!..

Yüzmede ise milli sporcu Baturalp Ünlü, olimpiyata veda etti.

Milli yüzücümüz Baturalp Ünlü, 200 m serbest seçme yarışlarında 1:49.75’lik derecesiyle serisinde 8. olurken genel sıralamada ilk 16'ye giremedi ve Tokyo'ya veda etti.

Yüzmede kadınlar 400 m serbest eleme serilerinde Beril Böcekler 4:08.27’lik derecesiyle 16., Merve Tuncel ise 4:11.06’lık derecesiyle 19. sırada yer alarak final bileti alamadı.

KÜREKTE MADALYA ŞANSI KALMADI

Milli kürekçi Onat Kazaklı da olimpiyatta erkekler tek çifte çeyrek final yarışında 7:32.86’lık derecesiyle serisinde 4. sırayı aldı ve madalya şansını kaybetti. Sea Forest Waterway'de gerçekleştirilen yarışta 7.32.86'lık derecesiyle serisinde 4. Olan Onat, sıralamasını belirlemek için C/D yarı finalinden mücadelesine devam edecek.

YELKENDE FİNAL ŞANSI YOK!..

Yelkende ise günün ilk yarışları tamamladı. Laser Radial'da Ecem Güzel 4. sırada, rüzgar sörfü RS:X'de Onur Cavit Biriz 15. sırada yer alıyor. Sıralama için yarışlar devam edecek.

HALTERDE MUHAMMED FURKAN ÖZBEK ELENDİ

Halterde son gençler Dünya şampiyonu, 67 kiloda mücadele eden Ankara ASKİ sporlu Muhammed Furkan Özbek koparmada 142, silkmede ise ilk iki hakkını kaldıramadı. Son hakkında 173 kiloya çıkan milli sporcu bu ağırlığı da kaldıramadı ve şampiyonadan elendi.

ESKRİMDE İREM KARAMETE ELENDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda eskrimde kadınlar flöre disiplininde ülkemizi temsil eden İrem Karamete, ilk turu maç yapmadan geçti. Milli sporcu 2. turda, Amerika Birleşik Devletleri’nden Nicole Ross’a karşısında bir varlık gösteremedi ve 15-5 mağlup olarak, olimpiyata veda etti.

ATICILIK TARİHİNDE BİR İLK

Atıcılıkta ise Tokyo’da milli sporcu Ömer Akgün, 10 m havalı tüfek kategorisi elemelerinde 629.8 puan atarak 47 sporcu arasında 5. sırayı aldı. Akgün ilk 8 sporcu arasına girerek finale yükseldi. Bu sonuçla Türkiye tarihte ilk kez atıcılıkta olimpiyat finaline çıktı.

Milli atıcımız Ömer Akgün, 10 m havalı tüfek kategorisi finalinde attığı 207.3 puan ile olimpiyat 4. oldu ve atıcılıkta olimpiyat tarihimizin en büyük başarısını elde etti.

17 YAŞINDA OLİMPİYATA KATILAN NAZLI SAVRANBAŞI'NDAN ERKEN VEDA

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na ilk defa katılan ve artistik cimnastikte ülkemizi temsil eden 17 yaşındaki Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemedi. 4 ayrı stilde mücadele eden genç sporcu, atlama masasında 12.200, asimetrik paralelde 11.933, dengede 11.033 ve yerde 11.933 puan topladı ancak finale kalamadı ve Tokyo’ya veda etti.

FİLENİN SULTANLARI İLK MAÇINDA SON ŞAMPİYON ÇİN'İ 3-0 YENDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları’nda ilk maçına çıktı.

Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Millilerimiz, B Grubu’ndaki ilk maçında bugün son olimpiyat şampiyon Çin ile karşılaştı. Çin karşısında setleri 25-21, 25-14, 25-14 alan Filenin Sultanları, ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.