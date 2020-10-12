Rusya - Türkiye: 1-1

4'üncü dakikada sol kanattan Miranchuk korneri kullandı, Dzyuba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

23'üncü dakikada Mert'in uzaklaştırmak istediği top Miranchuk'un önüne düştü. Bu oyuncu bekletmeden Dzyuba'yı gördü. Dzyuba'nın pasında Kuzyaev'in şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

28'inci dakikada Rusya öne geçti. Orta sahada topla buluşan Zobnin, topla ilerledikten sonra ceza sahası içine çevirdi. Dzyuba'nın üstünden atladığı top Miranchuk'un önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

30'uncu dakikada sol kanattan gelişen milli takım atağında Umut Meraş ortasını yaptı. Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kaleci Shunin de kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada milliler gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz ortasını yaptı. Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda yan direğe çarpan top auta gitti.

55'inci dakikada Cengiz'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda kaleci Shunin topu son anda kornere tokatladı.

62'nci dakikada skora denge geldi. Kazanılan serbest vuruşta Hakan ortasını yaptı. Merih'in arka direkten içeri çevirdiği topu önünde bulan Kenan Karaman, kolay bir vuruşla topu ağlara gitti: 1-1.

66'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz'in şutunda kaleci Shunin topu kornere çeldi.

75'nci dakikada sol kanattan gelişen Rusya atağında Zhirkov, ortasını yaptı. Ön direkte Bostovoy'un vuruşunda meşin yuvarlak Mert'ten döndü. Seken topu önünde bulan Dzyuba'nın vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Shunin'in parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

86'ncı dakikada milliler galibiyet golüne çok yaklaştı. Burak Yılmaz ile yaptığı verkaç sonrasında müsait durumda topu önünde bulan Zeki Çelik, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu farklı şekilde auta gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.