TFF'den yabancı futbolcu kuralı ile ilgili karar

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle

Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lig'e düşecek)TFF 1. Lig: 19 takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2.Lig'e düşecek)TFF 2. Lig: 39 takım (2 grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek)TFF 3. Lig: 55 takım (3 grup) (toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek,12 takım alt lige düşecek)

14 YABANCI FUTBOLCUDAN 8'İ SAHADA OLACAK

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8'i aynı anda sahada yer alabilecek.

Öte yandan TFF, Süper Lig kulüplerine kadrolarında en fazla en fazla 28 futbolcu bulundurma ve en az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunluğu da getirdi.