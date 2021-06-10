Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1449
ALTIN
521.074
DOLAR
8.5840
STERLİN
12.1192
EURO
10.4585
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...
TOKİ, İstanbul KoruFlorya’daki AVM ve rezidansları satıyor
TOKİ, İstanbul KoruFlorya’daki AVM...
İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel alıyor
İstinye Üniversitesi 31 Akademik...
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli Personel alıyor
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli...

TFF, transfer dönemlerinin bitiş tarihini 1 hafta uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda 2021-2022 Futbol Sezonu 1'inci ve 2'nci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatıldığını açıkladı. Buna göre 1'inci transfer dönemi 8 Eylül 2021'de, 2'nci transfer dönemi ise 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Haziran 2021 Perşembe 08:48
0 Okunma
TFF, transfer dönemlerinin bitiş tarihini 1 hafta uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin değişikliklerin yapılması kararlaştırıldı. Alınan kararlar şu şekilde:

"1. Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

2. Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; Takım Harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır. 

3. Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır. 

4. Covid-19 Pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir. 

5. 2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFFFutbolTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sporda sağlam bir altyapı oluşturduk"
"Sporda sağlam bir altyapı oluşturduk"
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya kampını tamamladı
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun'la anlaştı
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun'la anlaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans