Trabzon Emniyet Müdürü Alper, Yusuf Yazıcı’yı maç oynamaya davet etti

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Yazıcı, üzerinde isminin yazılı olduğu Lille formasını Metin Alper'e hediye ederken, Alper bu sırada lise öğrenimini Erdoğdu Lisesi’nde tamamlayan Yusuf Yazıcı’yı mahalle maçına davet ederek, “Pandemiden sonra Erdoğdu mahallesinde mahalle maçı yaparsak destek kuvvet olarak Yusuf Yazıcı’yı çağıracağım” dedi.

Daha sonra Metin Alper, Yusuf’a Özel Harekat şapkası ve çeşitli hediyeler verirken, Yusuf da, “Annem asker olmamı çok isterdi. Bu fotoğrafı görse çok mutlu olurdu” ifadesini kullandı.

Ayrıca, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımda, ‘Hoş geldin Yusuf Yazıcı. Avrupa’daki futbolu ve muhteşem golleriyle göğsümüzü kabartan, Trabzon’umuzun evladı Yusuf Yazıcı emniyetimizi ziyarete geldi. Gol sevincimiz YY” ifadelerine yer verildi.