Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1476
ALTIN
443.902
DOLAR
7.3415
STERLİN
9.9941
EURO
9.0147
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
557 adet parsel ihaleyle...
63 memur alımı yapacak
63 memur alımı yapacak
41 sürekli işçi alacak
41 sürekli işçi alacak

Trabzon Emniyet Müdürü Alper, Yusuf Yazıcı’yı maç oynamaya davet etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, izinli olarak geldiği memleketi Trabzon’da İl Emniyet Müdürü Metin Alper’i ziyaret etti. Ziyarette Metin Alper pandemi sonrası Yusuf Yazıcı’yı maç oynamaya davet etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2020 Çarşamba 16:14
0 Okunma
Trabzon Emniyet Müdürü Alper, Yusuf Yazıcı’yı maç oynamaya davet etti

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Yazıcı, üzerinde isminin yazılı olduğu Lille formasını Metin Alper'e hediye ederken, Alper bu sırada lise öğrenimini Erdoğdu Lisesi’nde tamamlayan Yusuf Yazıcı’yı mahalle maçına davet ederek, “Pandemiden sonra Erdoğdu mahallesinde mahalle maçı yaparsak destek kuvvet olarak Yusuf Yazıcı’yı çağıracağım” dedi.

Daha sonra Metin Alper, Yusuf’a Özel Harekat şapkası ve çeşitli hediyeler verirken, Yusuf da, “Annem asker olmamı çok isterdi. Bu fotoğrafı görse çok mutlu olurdu” ifadesini kullandı.

Ayrıca, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımda, ‘Hoş geldin Yusuf Yazıcı. Avrupa’daki futbolu ve muhteşem golleriyle göğsümüzü kabartan, Trabzon’umuzun evladı Yusuf Yazıcı emniyetimizi ziyarete geldi. Gol sevincimiz YY” ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonEmniyet MüdürüMetin AlperYusuf YazıcıLilleFutbolFutbolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Trabzonspor yeni yılda hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir'
'Trabzonspor yeni yılda hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir'
NBA maçlarında koronavirüs sessizliği
NBA maçlarında koronavirüs sessizliği
Galatasaray’da yönetimden futbolculara yeni yıl müjdesi!
Galatasaray’da yönetimden futbolculara yeni yıl müjdesi!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans