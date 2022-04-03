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Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

Süper Lig'de 31'inci hafta maçında Trabzonspor, sahasında konuk etiği Beşiktaş'la 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Nisan 2022 Pazar 22:51
Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER:  Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Ekrem Kan.

TRABZONSPOR: Uğurcan - Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir (Dk. 70 Berat), Bakasetas (Dk. 84 Hamsik), Edin Visca (Dk. 87 Kouassi), Nwakaeme (Dk. 46 Cornelius), Djaniny (Dk. 87 Yusuf)   

BEŞİKTAŞ: Ersin - Rosier, Rıdvan (Dk. 90 Umut), Montero, Welinton, Vida , Souza, Can (Dk. 75 Pjanic, Ghezzal (Dk. 90 Atiba), Alex Teixeira (Dk. 70 Larin), Batshuayi (Dk. 70 Kenan)

GOLLER: Dk. 56 Cornelius (Trabzonspor) - Dk. 71 Rosier (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 80 Larin (Beşiktaş)

SARI KARTLAR:  Djaniny, Bakasetas (Trabzonspor) - Can, Montero, Kenan, Atiba (Beşiktaş)

8'inci dakikada konuk ekibin atağında ceza alanı dışından savunmadan dönen topa Josef sert vurdu. Top üstten dışarıya çıktı.

22'inci dakikada Baksetas'ın ceza alanı dışından sert şutundan top auta çıktı.

38'inci dakikada sol kanattan Visca'nın kullandığı kornere Denswil kafa vurdu; top üstten auta çıktı.

41'inci dakikada Ghezzal'ın serbest vuruşunda Vida'nın kafası Uğurcan elinden kaçırdı; top az farkla direk dibinden kornere çıktı.

44'üncü dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasına uygun pozisyonda Djaniny kafa koyamadı.

45+1'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasına giren Puchacz, çaprazdan vurmak istedi top defansta kaldı.

46'ncı dakikada ceza alanı sol çaprazda Batshuayi'nin ayak koyduğu topu Uğurcan önledi. Uğurcan, Hüseyin geri pasında topu eliyle geri alınca hakem çift vuruş kararı verdi.

49'uncı dakikada altı pas çizgisinden kullanılan çift vuruş barajdan döndü, topu bordo mavili savunma oyuncular uzaklaştırdı.

56'ncı dakikada savunmadan Hüseyin'in uzun pasında topla buluşan Cornelius, kalecinin açıldığını görerek ceza alanı sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

67'ıncı dakikada ceza alına giren Ghezzal'a Abdülkadir ayak koydu, hakem penaltı noktasını gösterdi.

69'uncu dakikada Batshuayi'nin penaltı vuruşu yan direğe çarptı. Topu Trabzonsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

71'inci dakikada gelişen siyah beyazlı takımın atağında Ghezzal'ın ara pasında ceza alında topla buluşan Rosier şutunda top ağlara gitti: 1-1.

80'inci dakikada Siopis, atağa kalkan Larin'i formasından çekti. Hakem Zorbay Küçük Siopis'e sarı kart gösterirken. Siopis'e sert tepki gösteren Larin kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+3'üncü dakikada Hamsik'in kullandığı serbest vuruşta Dorukan'ın kafa şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.


DJANINY, SIOPIS VE BAKASETAS CEZALI 

Trabzonspor’un Beşiktaş ile oynadığı maçta sarı kart gören Djaniny, Bakasetas ve Siopis gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBeşiktaşSüper LigFutbol
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