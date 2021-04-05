Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1435
ALTIN
453.779
DOLAR
8.1742
STERLİN
11.3178
EURO
9.6008
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık
Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2...
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla icradan satılık 
Manisa/Kula'da 24900 m2 tarla...
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli...
20 öğretim üyesi alınacak
20 öğretim üyesi alınacak

Trabzonspor, Kayserispor karşısında çıkış arıyor

Süper Lig’in 32’nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, 33’üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında konuk edeceği Hes Kablo kayserispor’u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:31
0 Okunma
Trabzonspor, Kayserispor karşısında çıkış arıyor

TRABZON - Süper Lig’de 7 maçlık galibiyet serisinin ardından son 6 maçta ise üst üste iki galibiyet alamayan ve son olarak MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından deplasmanda Sivasspor ile berabere kalan Trabzonspor, yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi ve seri başlatmayı arzuluyor. Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

YİNE MECBURİ DEĞİŞİM

Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Trondsen, Berat, Kamil Ahmet ile Afobe tedavileri devam ediyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, son Demir Grup Sivasspor 11’inde mecburi değişikliğe giderek savunmada cezalı Edgar’ın yerine Hosseini’ye, orta sahada cezalı Abdulkadir Parmak’ın yerine Flavio’ya, ayrıca Yusuf Sarı’nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny’e forma vermesi bekleniyor.

KAYSERİSPOR İLE 48’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla Süper Lig’de 48’inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 47 maçta bordo-mavililer 29 karşılaşmadan galip ayrılırken, konuk ekip ise 7 maçı üstünlükle tamamladı. 11 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 88 kez havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.

SAHASINDA TEK YENİLGİ

Bu arada Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan- Hüseyin, Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Ekuban, Yunus, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Trondsen, Berat Özdemir, Kamil Ahmet, Afobe

CEZALI: Edgar Ie, Abdulkadir Parmak

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKayserisporSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz Derbisi'nde zafer üst üste ikinci kez Long Runner'ın oldu
Akdeniz Derbisi'nde zafer üst üste ikinci kez Long Runner'ın oldu
Muşlu kız çocuklarına karateyi sevdirdi; sporcuların yüzde 70'i kız
Muşlu kız çocuklarına karateyi sevdirdi; sporcuların yüzde 70'i kız
Merrell Alanya Ultra Trail, 24 ülkeden 544 sporcuyla yarın başlıyor
Merrell Alanya Ultra Trail, 24 ülkeden 544 sporcuyla yarın başlıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans