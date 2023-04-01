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Ünlü spor yorumcusu Şafak Malatya derbiyi yorumladı

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmayı ünlü spor yorumcusu Şafak Malatya değerlendirdi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 04:55
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Ünlü spor yorumcusu Şafak Malatya derbiyi yorumladı

Haber: Ayşegül Bedir Akosman 

Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı başlıyor. Fenerbahçe yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta ezeli rakipler 357. kez karşı karşıya gelecek.

İşte Şafak Malatya'nın derbi hakkındaki görüşleri;

90'ların unutulmaz derbi haftası manşetleri vardır. "Beşiktaş pür neşe!" gibi. Beşiktaş'ın hafta içinde basına açık olan antrenmanlarının lûgâtta olan karşılığı tam olarak bu aslında. Nevzat Demir'e adeta bir bahar havası gelmiş gibi. Hoca'nın oyuncularla şakalaşmaları, futbolcuların istekli görüntüleri, personelin bile yüzüne yansıyan neşe, siyah beyazlıları derbi havasına sokmuş demek pek de yanlış olmaz. Fenerbahçe'nin bu kadar eksik olması her ne kadar spor kamuoyunda ön plana çıksa da, bu eksikler iç sahada Fenerbahçe'nin büyük takım refleksi göstermesinin önüne geçmeyecektir. 

Fenerbahçe ne yaparsa kaybeder?

Fenerbahçe muhtemelen 3'lü savunma ile çıkacak maça. Ancak Jesus hoca ilk maça çıktığı oyun anlayışı ile çıkarsa, iç sahada da olsalar hüsrana uğramaları kaçınılmaz olur. Sebebini birazdan Beşiktaş ne yaparsa kazanır kısmında anlatacağım.

Fenerbahçe ne yaparsa kazanır?

Sarı lacivertliler her derbide olduğu gibi, bu derbiye de önde basarak, rakibi kendi yarı sahasına hapsederek, oyunu ön alana yığarak maça başlayacaktır. Kadro kalitesi bu maç özelinde Beşiktaş'ın gerisinde kalsa da, kadro derinliği açısından daha zengin olduğundan, maçın 1-20 arasındaki periyodunda bulacak gol ya da goller, maçı henüz başlarken Fenerbahçe'ye verecektir.

Beşiktaş ne yaparsa kaybeder?

Derbi karnesi gayet iyi olan Şenol Güneş'in, Kadıköy karnesi genel itibari ile kötü. Bunun temel sebebi, hocanın iç saha ya da diğer derbilerde oynattığı o baskılı ve kendinden emin oyunu, Kadıköy deplasmanında sergileyememesi. İşte yine buna benzer bir senaryo ile, maça baskılı başlayacak olan Fenerbahçe karşısında hocanın en zor sınavı olacak. Beşiktaş önce oyunu tutmak isterse, mağlubiyet de kaçınılmaz olur. 

Beşiktaş ne yaparsa kazanır?

İlk yarıda oynanan müsabaka, Valerian Ismael'in Beşiktaş'ı, Jesus'un ofsayt tuzağını çözememiş, o maçta Muleka ve Redmond neredeyse ofsayt rekoru kırmıştı. Oysa maçtan 1 hafta önce Fransızlar, Fenerbahçe'nin bu taktiğinin nasıl etkisiz hale getirildiğini gözler önüne sermişti. İşte yine 3'lü savunma ve ofsayt tuzaklarıyla maça başlayacağını düşündüğüm Jesus'un talebeleri karşısında, bu sefer 18'i, ceza yayını, sağ ve sol half spaceleri çok iyi kullanan, defans arkasına çok iyi koşular atan Cenk ve Aboubakar gibi 2 silah var! İşte bu akıllı oyun ve süper ligin belkide tek topla rakibin arkasına sarkmada mahir olan tek kalecisi Mert'in yetenekleri birleşirse, bu doku, bu uyum Beşiktaş'a galibiyeti getirir.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 01.04.2023 05:16
Anahtar Kelimeler:
DerbiyorumuŞafakMalatyaDevderbiFBVBJK
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