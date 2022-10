Valerien Ismael'in kredisi tükeniyor

İSTANBUL - Henüz 31'inci saniyede 1-0 öne geçtiği Hatayspor deplasmanında 2-1 mağlup olmaktan kurtulamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael'in kredisi azalmaya devam ediyor. Taraftarın büyük çoğunluğunun haftalardır karşı olduğu ve gönderilmesini istediği Fransız teknik adama, her koşulda destek çıkan başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bu sonuçların ardından desteğe ne kadar devam edeceği merakla beklenen bir gelişme halini aldı.



Geçen sezonun sonuna doğru geldiği Beşiktaş'ın başında 19 resmi maça çıkan Valerien; 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle siyah beyazlıların adeta orta sıra bir takım performansı göstermesine engel olamadı. Bu 18 karşılaşmada 2 kez Fenerbahçe, 2 kez de Trabzonspor'la karşılaşan Beşiktaş 4 maçı da berabere bitirirken, 1 kez de Başakşehir'e yenildi. Tecrübeli teknik adamın kredisini oldukça azaltan bir başka istatistik de ligdeki son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilmesi oldu. Siyah-beyazlılar ligdeki son 6 maçta; 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Beşiktaş ayrıca 8 maç süren deplasman yenilmezliğini de Hatay mağlubiyetiyle kaybetti.



İşte Valerien Isamel'in Beşiktaş'a geldiğinden bu yana yaptıkları ve yaşanan süreç:



- Gelir gelmez kesinlikle 3-4-3 oynatacağını ve geçmişte çalıştırdığı takımları 150 maç bu sistemle oynattığını açıkladı. Lig bitinceye kadar da 3-4-3 oynattı.



- Yeni sezon planlamasını yaparken tüm transferler 3-4-3'e göre yapıldı ve yaklaşık 45 gün sadece 3-4-3 formasyonu çalışıldı. Ancak; transferlerden sonra stoper eksikliği kendini çok net belli etti.



- Futbolla ilgili herkes, Beşiktaş'ın yeni sezonda 3-4-3 oynamasını bekleyip, tartışmalarını bunun üstüne yaparken, ligin başlamasına 6 gün kala bir anda her şeyden vazgeçip Sampdoria hazırlık maçıyla 4'lü sisteme geçiş yaptı ve bir daha 3-4-3'e dönmedi.



- Fransız teknik adamın bu çok ani karar değişikliğinde, hazırlık maçlarında oynanan futboldan hiç de memnun olmayan ve sosyal medya vasıtasıyla kendisini sürekli eleştiren taraftarların çok etkili olduğu iddiaları azımsanmayacak seviyedeydi.



- Beşiktaş, oyun gücü olarak lige iyi başlasa da, ikinci haftada 3-0 öne geçilen ve 3-3 bitirilen Alanyaspor maçı taraftarda adeta bir patlamaya yol açtı. Bu maçta takımın 10 kişi kalması ve açıkça görülen hakem hatalarına rağmen, taraftarın tüm algısı takımın 60-65 dakika tamamen defansa çekilmesi üzerineydi ve hoca ile taraftar arasındaki ilk kopma resmen başladı.



- Beşiktaş'tan puan alan takımların oyun düşüncesi ve puan aldıktan sonraki açıklamaları hep aynı yöndeydi ve bu açıklamaların sahadaki karşı uygulamalarına bir çözüm üretemedi. Bu açıklama 'Beşiktaş'ın 60 veya 70'den sonra oyundan düşeceğini biliyorduk ve planımızı buna göre yaptık' açıklamalarıydı.



- Oyunu yeterli seviyede okuyamaması ve yaptığı değişiklikler hep eleştiri konusu oldu. Hatayspor maçında da devrenin bitiminde Muleka'yı oyundan çıkarması, Josef'i çok fazla oyunda tutması işaret edilen yanlışlardandı.



SIRADAKİ 3 MAÇ KADERİNİ BELİRLEYECEK



Sonuç olarak Valerien Ismael ile ilgili en çok dile getirilen iki senaryo ise Dünya Kupası arası ile ilgili.



Bu senaryoda 1. seçenek: Kalan 3 maç ve kupa maçının kazanılıp 40 günlük araya mümkün olduğunca zirvede girmek teknik direktörün, başkanın, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın en büyük beklentisi ve dileği.



2.seçenek ise 3 maçta kaybedilecek olası her puanın, Valerien Ismael'in Beşiktaş kariyerini bitirmeye yaklaştıracak puanlar olacağı.