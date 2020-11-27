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Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddi!
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Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddi!

Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural'ın yeniden koronavirüse yakalandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Kasım 2020 Cuma 13:58
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Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddi!

İSTANBUL - Özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bilgisine ulaşılırken, 67 yaşındaki futbol adamı daha önce de Akhisarspor'u çalıştırırken koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu. Doktorların yakından ilgilendiği Vural'ın durumu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. 

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bu arada Fenerbahçe Kulübü de, Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Vuralın Sağlık Durumu CiddiKoronavirüs
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