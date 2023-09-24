ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,19 artarak 1 milyar 186 milyon 447 bin 478 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1550 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 79 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 95 lira 743 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 677 lira, en düşük 1497 lira 98 kuruş olarak belirlendi.