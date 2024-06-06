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Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsüne göre Gazze saldırıları soykırım olarak değerlendirilebilir

Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsüne göre Gazze saldırıları soykırım olarak değerlendirilebilir

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Söz konusu tarihte birçok anma etkinliği düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, bu yıl 11 Temmuz'u " Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" olarak kabul etmişti.

Açıklamada, kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü, kemik kalıntıları defnedilecek kurban sayısının, temmuz başına kadar değişebileceği kaydedildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, 11 soykırım kurbanının kimlik tespitinin yapıldığı ve ailelerin, yakınlarının kemik kalıntılarının defnedilmesine izin verdiği belirtildi.

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