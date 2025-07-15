Vize sorunu kalmadı

Elektronik vize (e-vize) sistemiyle St. Petersburg’a giriş artık çok daha pratik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Rusya’nın sunduğu e-vize uygulaması sayesinde yalnızca dakikalar içinde başvuru yaparak 4 gün içinde vizelerine kavuşabiliyor. E-vize işlemlerinde evrak toplama, konsolosluk randevusu gibi aşamalar ortadan kalkarken, sadece pasaport ve dijital bir fotoğraf yeterli oluyor.

İstanbul ve Antalya’dan günde toplam 20 uçak seferi

Ayrıca, İstanbul’dan her gün düzenlenen 7 tarifeli uçuşla aktarmasız olarak 3,5 saat içinde sadece Rusya’nın değil, Avrupa’nın da en göz alıcı şehirlerden St. Petersburg’a ulaşmak mümkün. Antalya’dan da St. Petersburg’a günde 13 kez düzenlenen uçak seferleri, bu benzersiz şehri adeta komşu kapısına çeviriyor.

Çarlık Rusya’sına bir zaman yolculuğu

Avrupa ile Rusya’nın kesişim noktasında yer alan St. Petersburg, tarihi dokusu kadar çağdaş yaşamın da merkezi konumunda. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan şehir merkezi, Hermitage Müzesi, Nevsky Bulvarı, Kanlı Kilise, Petergof Sarayı ve Baltık Denizi kıyısındaki zarif yapılarıyla büyülüyor.

St. Petersburg yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda dünya edebiyatına yön veren isimlerin yaşadığı, yazdığı ve ilham aldığı bir şehir olarak da öne çıkıyor. Dostoyevski’nin Beyaz Geceler’i yazdığı, Suç ve Ceza’da Raskolnikov’u sokaklarında gezdirdiği, Puşkin’in “Bronz Atlı”da övgüler dizdiği St. Petersburg, yalnızca bir seyahat noktası değil, edebi bir zaman yolculuğudur.

Bu yaz tatilinizde klasik rotaların dışına çıkmak, farklı bir kültürel atmosferde kaybolmak ve zarafetin başkentini keşfetmek istiyorsanız, St. Petersburg sizi bekliyor.



